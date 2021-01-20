Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" решено слить в одну

Первый заместитель думской фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов объявил, что перед выборами в Госдуму его партию объединят с «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России». Ранее об этом писал «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель — создать левую партию, левопатриотическую», — приводит ТАСС слова г-на Емельянова.

В конце ноября «Ведомости» сообщали, что слить «Справедливую Россию» с малыми партиями планирует администрация президента. Тогда источник газеты объяснял, что целью является «утилизировать небольшие партийные проекты». При этом условия, на которых будут объединяться партии, до сих пор неизвестны.

Собеседники «Коммерсанта» отмечали, что условиями малых партий при объединении может быть проведение их лидеров в парламент. В свою очередь правовед и политолог Аркадий Любарев обращал внимание, что формально никакой процедуры «объединения» партий в законе не предусмотрено.

Политолог Аббас Галлямов пояснял, что это пойдет на пользу СР: «У избирателя нет никаких резонов голосовать за них, они очевидно "протухли". Поэтому им и нужен факт объединения». Он также обращал внимание, что вопрос, с кем им сливаться, не принципиален.