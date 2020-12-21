СР объединяют, Байден контратакует, недемократичная вакцина. Главное к 21 декабря

Источники «Коммерсанта» рассказали, что уже создана комиссия по объединению партий «Справедливая Россия», «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России». Ранее о возможном поглощении СР ряда малых партий писали «Ведомости». «Предложения были не им одним, но кто-то отказался, а кто-то взял время подумать», — объясняет собеседник газеты. Партии эту информацию не подтверждают и не опровергают. Как утверждается, малые партии требуют мест в парламенте для своих лидеров, а в СР не уверены, что новые проекты им нужны. Правовед и политолог Аркадий Любарев обращает внимание, что подобные дискуссии могут вестись исключительно «неформально», потому что закон не предусматривает прямого объединения партий. Политолог Аббас Галлямов считает, эссерам это пойдет в плюс: «У избирателя нет никаких резонов голосовать за них, они очевидно "протухли". Поэтому им и нужен факт объединения». Причем не принципиально, с кем, добавляет он.

Айдар Ишмухаметов, глава Федерального научного центра исследований и разработки имени М. П. Чумакова, разработчика третьей отечественной вакцины рассказал «Российской газете», что считает нужным прививать россиян принудительно:

«Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья».

В комитете Санкт-Петербурга по здравоохранению прокомментировали данные, что в городе осталось 27 коек для больных ковидом и пневмонией. Они утверждают, что эта информация была верна для утра 20 декабря, а днем свободных коек уже стало в 14 раз больше — 3,7% от общего их числа, передает «Фонтанка».

Служба общественного здравоохранения Великобритании заявила, что новый штамм коронавируса распространяется в стране ещё с сентября, но в середине ноября его активность резко возросла. Так называемая мутация VUI-202012/01 вызывает рост числа заболевших — на него в Лондоне приходится 60% новых случаев ковида. Измененный вирус обнаружили, когда изучали, почему в графстве Кент заболеваемость не снизилась во время жесткого карантина.

По данным Reuters, команда Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против России из-за обширной кибератаки на частные и правительственные предприятия. В его администрации также предлагают принять меры, которые не позволят повторить подобное и даже допускают вариант ответной кибератаки на российскую инфраструктуру, однако на эскалацию там идти не хотят. Впрочем, среди действующей власти пока не все уверены, что за атаками стоит именно Россия, например, Дональд Трамп перекладывает ответственность на Китай, а глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм признается, что пока до конца не ясны масштабы произошедшего: «И, честно говоря, мы не знаем точно, кто это сделал» (цитата по ABC).

В России нужно ввести талоны на еду для малоимущих, считает глава профильного комитета Общественной палаты Юлия Оглоблина. Она объясняет эту инициативу, которая уже отправлена на рассмотрение правительства, ростом цен, передает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Всероссийский союз пациентов направил президенту и правительству обращение от 20 пациентских объединений. В нем они приводят список из 42 дефицитных препаратов. Властям предлагают начать решать эту проблему. «В ряде случаев ответы на официальные запросы профильных НКО либо не были получены, либо содержали информацию о том, что указанной проблемы не существует», — поясняет «Известиям» сопредседатель организации Юрий Жулев.

McDonald's открыл ресторан во Владивостоке. Как обращает внимание «Интерфакс», это первый McDonald's на Дальнем Востоке. В регионе планируется открыть ещё как минимум четыре точки.