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Новости дня

21 декабря, понедельник

[10:03]Мэрия Москвы опрашивает учителей и школьников о политике и митингах
[09:10]За год в России стало в 5 раз больше людей, у которых упали доходы
[08:57]Менее 5% россиян надеются на пенсию выше средней заработной платы по РФ
[08:50]СР объединяют, Байден контратакует, недемократичная вакцина. Главное к 21 декабря

20 декабря, воскресенье

[17:59]Страны начали запрещать сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса
[16:45]В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для больных ковидом и пневмонией
[16:13]В новогоднюю ночь в Москве проезд на метро будет бесплатным, несмотря на ковид
[15:32]Новый закон ударит по ivi и Сбербанку. В выигрыше НМГ Ковальчука и "Газпром-Медиа"
[14:39]Bloomberg: В элитах вновь заговорили о возможном уходе Путина с поста президента
[13:27]Зеленский признался, что Санду во главе Молдовы ему симпатичней и понятней Додона
[12:56]Вакцинация пожилых начнется на следующей неделе. Теперь можно и Путину
[12:25]Московские депутаты от КПРФ и СР требуют возбудить дело об отравлении Навального
[11:51]Канальи, даттэбайо! Единоросс Боярский вступился за "Наруто"
[11:09]76% малого и среднего бизнеса страдают от курса рубля. Его оплачивают клиенты
[10:39]Трамп выгораживает Россию, в Британии усиленный штамм ковида. Главное к 20 декабря

19 декабря, суббота

[20:00]"Одноклассники" выпустили комиксы о романтике и трудоустройстве в зрелом возрасте
[17:39]Российский корабль "Орел" полетит на Луну 15 декабря 2023 года
[16:53]Людям с антителами к ковиду не будут делать прививку "Спутником V"
[16:19]В Москве у цирка машина врезалась в печь Емели
[15:19]Писатель-фантаст Роман Арбитман умер от коронавируса
[14:42]В Ставрополе полицейский убил бывшего друга
[13:41]Глава Роспотребнадзора уверена, что к весне эпидемия закончится
[13:00]Пожарные запретили россиянам ставить новогодние елки близко к стенам
[12:22]Президент Чили обвинил себя в нарушении масочного режима
[11:06]1010 лифтов в регионах заменят по решению правительства
[10:07]"Дом-2" не закрывают, а Обаме нравится "Дылда". Новости к утру 19 декабря
[08:00]Модераторы PornHub страдают от панических атак и сниженного либидо

18 декабря, пятница

[18:08]Из Болгарии вышлют дипломата РФ, собиравшего там военную информацию
[17:47]Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер от последствий коронавируса
[17:19]В Петербурге мужчина не смог оспорить штраф за разбитый нос бывшей супруги
[16:37]Объем ФНБ вырос до 13,5 трлн на фоне сокращения доходов населения
[16:28]Бывший замдиректора Росгвардии арестован по делу о мошенничестве
[16:21]К делу Шестуна привлекут внимание ООН
[16:03]Сообщать статус иноагентов НКО должны будут только СМИ, но не блогеры
[15:53]Песков: Данные, что Сафронов долго работал в "Роскосмосе", Путину дало следствие
[15:21]МВД начнет бороться с "влиянием на массовое сознание молодежи"
[15:19]Юлии Галяминой запросили 3 года колонии за сбор подписей против поправок
[15:17]Американские разведчики не могут определиться по поводу роли КНР в выборах в США
[14:25]"Яндекс" опубликовал список всех популярных слов с 2011 по 2020 годы
[14:17]YouTube и Facebook хотят штрафовать на 20% выручки. Это почти 50% бюджета Москвы

 
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СР объединяют, Байден контратакует, недемократичная вакцина. Главное к 21 декабря

Политика
08:50, 21 декабря 2020

СР объединяют, Байден контратакует, недемократичная вакцина. Главное к 21 декабря
Сергей Миронов // фото: spravedlivo.ru
Сергей Миронов // фото: spravedlivo.ru

Источники «Коммерсанта» рассказали, что уже создана комиссия по объединению партий «Справедливая Россия», «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России». Ранее о возможном поглощении СР ряда малых партий писали «Ведомости». «Предложения были не им одним, но кто-то отказался, а кто-то взял время подумать», — объясняет собеседник газеты. Партии эту информацию не подтверждают и не опровергают. Как утверждается, малые партии требуют мест в парламенте для своих лидеров, а в СР не уверены, что новые проекты им нужны. Правовед и политолог Аркадий Любарев обращает внимание, что подобные дискуссии могут вестись исключительно «неформально», потому что закон не предусматривает прямого объединения партий. Политолог Аббас Галлямов считает, эссерам это пойдет в плюс: «У избирателя нет никаких резонов голосовать за них, они очевидно "протухли". Поэтому им и нужен факт объединения». Причем не принципиально, с кем, добавляет он. 

Айдар Ишмухаметов, глава Федерального научного центра исследований и разработки имени М. П. Чумакова, разработчика третьей отечественной вакцины рассказал «Российской газете», что считает нужным прививать россиян принудительно:

«Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья».

В комитете Санкт-Петербурга по здравоохранению прокомментировали данные, что в городе осталось 27 коек для больных ковидом и пневмонией. Они утверждают, что эта информация была верна для утра 20 декабря, а днем свободных коек уже стало в 14 раз больше — 3,7% от общего их числа, передает «Фонтанка».

Служба общественного здравоохранения Великобритании заявила, что новый штамм коронавируса распространяется в стране ещё с сентября, но в середине ноября его активность резко возросла. Так называемая мутация VUI-202012/01 вызывает рост числа заболевших — на него в Лондоне приходится 60% новых случаев ковида. Измененный вирус обнаружили, когда изучали, почему в графстве Кент заболеваемость не снизилась во время жесткого карантина.

По данным Reuters, команда Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против России из-за обширной кибератаки на частные и правительственные предприятия. В его администрации также предлагают принять меры, которые не позволят повторить подобное и даже допускают вариант ответной кибератаки на российскую инфраструктуру, однако на эскалацию там идти не хотят. Впрочем, среди действующей власти пока не все уверены, что за атаками стоит именно Россия, например, Дональд Трамп перекладывает ответственность на Китай, а глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм признается, что пока до конца не ясны масштабы произошедшего: «И, честно говоря, мы не знаем точно, кто это сделал» (цитата по ABC).

В России нужно ввести талоны на еду для малоимущих, считает глава профильного комитета Общественной палаты Юлия Оглоблина.  Она объясняет эту инициативу, которая уже отправлена на рассмотрение правительства, ростом цен, передает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Всероссийский союз пациентов направил президенту и правительству обращение от 20 пациентских объединений. В нем они приводят список из 42 дефицитных препаратов. Властям предлагают начать решать эту проблему. «В ряде случаев ответы на официальные запросы профильных НКО либо не были получены, либо содержали информацию о том, что указанной проблемы не существует», — поясняет «Известиям» сопредседатель организации Юрий Жулев.

McDonald's открыл ресторан во Владивостоке. Как обращает внимание «Интерфакс», это первый McDonald's на Дальнем Востоке. В регионе планируется открыть ещё как минимум четыре точки.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Госдума #Хакеры #Прилепин #Вакцина от коронавируса #Байден

Рубрика: Политика

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Фото: Global Look Press

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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