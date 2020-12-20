Трамп выгораживает Россию, в Британии усиленный штамм ковида. Главное к 20 декабря

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может быть непричастна к масштабной хакерской атаке на государственные институты и частные сервисы в США и по всему миру, а её виновником может оказаться Китай. «Я полностью в курсе, все под контролем. Россия, Россия, Россия — [главный кандидат], потому что мейнстримные медиа, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть (мог!) Китай», — написал он в своем Twitter. Более того, по данным Associated Press, Белый дом намеревался 19 декабря опубликовать релиз, в котором обвинил бы в атаках Россию, однако в последний момент был отдан приказ не делать этого.

При этом днем ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, по их данным, именно Россия стоит за этими атаками:

«Это было очень значительное усилие, и я думаю, что мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности».

Напомним, что Трампа с первых дней избрания критиковали за возможные связи с Россией, а в конце ноября, после поражения на выборах, он помиловал своего бывшего советника Майкла Флинна, который неоднократно врал Минюсту США о своих связях с российской стороной.

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Также Зеленский хотел бы получить «вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca». Российский «Спутник V» он назвал не прошедшим все испытания. Будет ли Украина претендовать на вакцину из РФ, когда испытания завершатся, он не сказал, при этом он указал, что граждане не поймут отказа от российской вакцины в отсутствии альтернатив:

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России».

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