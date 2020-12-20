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Трамп выгораживает Россию, в Британии усиленный штамм ковида. Главное к 20 декабря

Политика
10:39, 20 декабря 2020

Трамп выгораживает Россию, в Британии усиленный штамм ковида. Главное к 20 декабря
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может быть непричастна к масштабной хакерской атаке на государственные институты и частные сервисы в США и по всему миру, а её виновником может оказаться Китай. «Я полностью в курсе, все под контролем. Россия, Россия, Россия — [главный кандидат], потому что мейнстримные медиа, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть (мог!) Китай», — написал он в своем Twitter. Более того, по данным Associated Press, Белый дом намеревался 19 декабря опубликовать релиз, в котором обвинил бы в атаках Россию, однако в последний момент был отдан приказ не делать этого. 

При этом днем ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, по их данным, именно Россия стоит за этими атаками:

«Это было очень значительное усилие, и я думаю, что мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности». 

Напомним, что Трампа с первых дней избрания критиковали за возможные связи с Россией, а в конце ноября, после поражения на выборах, он помиловал своего бывшего советника Майкла Флинна, который неоднократно врал Минюсту США о своих связях с российской стороной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется на 70% быстрее. Он также заверил, что никаких сведений, указывающих, что новая разновидность болезни вызывает более серьезные последствия, нет. В связи с открытием власти намерены усилить карантин в Лондоне и ряде других регионов страны.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью газете The New York Times. Он уверен, что при Байдене отношения между США и Украиной улучшатся, потому что он «лучше знает Украину», чем Трамп. «[Байден] еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев», — считает украинский лидер.

Также Зеленский хотел бы получить «вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca». Российский «Спутник V» он назвал не прошедшим все испытания. Будет ли Украина претендовать на вакцину из РФ, когда испытания завершатся, он не сказал, при этом он указал, что граждане не поймут отказа от российской вакцины в отсутствии альтернатив:

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России».

Правительство Санкт-Петербурга начало публиковать статистику по коронавирусу, которая отличается от официальной статистики оперативного штаба, обращает внимание «Фонтанка». Например, официально вирус 10 декабря в городе выявили у 3 774 человек, а по данным Смольного — 5 144. «В справке использованы оперативные данные Комитета по Здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19 и могут отличаться от данных РПН и ИЦК ввиду различий в методологии сбора информации», — говорится в опубликованном отчете.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы, что большое застолье на Новый год — это «не только для здоровья, но и для жизни». Он попросил пенсионеров не заниматься приготовлениями к празднику, поручив это родным и друзьям не из зоны риска, передает «Интерфакс».

Онлайн-опрос банка «Русский стандарт» показал, что лучшим новогодним подарком для россиян являются деньги, так говорят 45,5%, сообщает РИА Новости. Ещё 25,5% голосуют за полезные и практичные подарки, а на третьем месте с 23% — подарки для души.

Тема: Украина "Уханьский" коронавирус

Теги: #Трамп #Хакеры #Москва #Вакцина от коронавируса #Собянин #Зеленский #США

Рубрика: Политика

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Евгений Ступин // Фото: сайт Мосгордумы

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Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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