Команда Прилепина с 9 мая начнет сбор подписей за установку памятника Сталину

24 апреля в Президент-Отеле состоятся учения объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» с участие кремлевского политтехнолога Дмитрия Гусева. Об этом сообщает портала «Открытые медиа».

Отмечается, что в партии до сих пор не решен вопрос со сталинистской риторикой, на которой настаивает сторона одного из лидеров политического движения — Захара Прилепина.

При этом в марте Прилепин отмечал, что в партии конфликтов по этому поводу нет: «Ни разу ещё не поругались, не нашли ещё ни одного повода поругаться, ни по Сталину, ни по Донбассу, по Донбассу вообще полное взаимопонимание».

Руководитель предвыборного штаба эссеров Валерий Гартунг заверил издание, что Стали не будет упоминаться в предвыборной кампании. Но пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова наоборот отметила, что в рабочих версиях упоминание генералиссимуса есть.

Вместе с тем выяснилось, что на 9 мая назначен старт кампании команды Прилепина по инициативе установки памятника Иосифу Сталину в Москве.

Захар Прилепин выступает за установку мемориального комплекса в Москве в честь награжденных орденом «Победы». Первым элементом архитектурной композиции в проекте должен стать именно памятник «эффективному менеджеру».

Ранее сообщалось, что 8 мая в городе Бор Нижегородской области будет заложен первый камень на месте строительства крупнейшего в России музея имени Иосифа Виссарионовича Сталина.