Депутат МГД требует убрать физиономию Сталина с мозаичного панно в Москве

Недалеко от станции метро «Партизанская» на Щербаковской улице в Москве неизвестные прикрепили к мозаичному панно баннер с изображением Иосифа Сталина, георгиевской лентой и надписью «Спасибо деду за победу».

Речь идет о панно 1967 года «Наука» в исполнении четырех художников, пишет портал «Открытые медиа». Здание принадлежит НПП «Сапфир», которое является поставщиком техсредств для Роскосмоса и Росатома. Но в секретариате предприятия не смогли ответить, согласовывалось ли размещение баннера на стене здания и, если да, то по чьей инициативе.

Депутат мосгордумы Михаил Тимонов обратился в префектуру ВАО и в Объединение административно-технических инспекций Москвы с требованием демонтировать баннер. «Надеюсь, что мне пришлют не ответ, а ответят делом», — заявил Тимонов.