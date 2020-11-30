Прилепин и Стариков объединяют движения, чтобы "приятно удивить сторонников"

Партия Захара Прилепина «За правду» и движение «Патриоты Великого Отечества» Николая Старикова заявили о совместном намерении объединиться в одну партию для участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Чтобы получить мандаты, они планируют применять патриотическую риторику и говорить о Великой Отечественной войне, передает «Фонтанка», а в качестве экономической программы они представят нечто, что «приятно удивит не только сторонников, но и противников», заявил Стариков.

Прилепин же намерен сконцентрировать усилия на «бойцовской хватке» общего проекта. Его соратник Анатолий Петрунин из питерского отделения хочет запустить «Школу честного наблюдателя».

Договоренность об объединении пока устная, письменно ее не закрепили.

Ранее «Ведомости» сообщали о намерении Кремля объединить свои партийные проекты, в том числе «За правду», на базе «Справедливой России», однако эсеры это пока опровергают.