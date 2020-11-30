Колесникова, нерыночная энергетика, объединение партий. Главное к 30 ноября

Энергетический регулятор России «Совет рынков» хочет обязать потребителей, которые пользуются энергией частных электростанций, платить за нерыночные надбавки, как это делают оптовые потребители. Также частным ТЭС могут снизить отпускные цены. Эти меры направлены на то, чтобы предприятия перестали переходить на частные или собственные электростанции из-за высоких тарифов в общей энергосети, пишет «КоммерсантЪ». Эксперты полагают, что новые ограничения могут уничтожить частную энергогенерацию и лишь ускорят уход из общей системы.

«Необходимо бороться с причиной — разгребать завал надбавок на энергорынке, а не со следствием, изобретая сомнительные рестрикции для розничной генерации,

которые загонят ее в серую зону или изолированный островной режим работы, сделав ситуацию только хуже для всех», — уверены в «Сообществе потребителей энергии».

«Ведомости» со ссылкой на источники пишут, что Кремль намерен заняться укрупнением партий: «Справедливую Россию» могут объединить с «Родиной», «За правду», «Патриотами России» и «Партией пенсионеров». Как объяснил процесс собеседник издания, происходит «утилизация небольших партийных проектов». Источник в СР говорит, что все эти партии не должны на выборах в Госдуму набрать больше 5%, чтобы большинство их голосов пропорционально отошли «Единой России».

Росстат готов начать точнее рассчитывать потребительскую инфляцию с помощью контрольно-кассовой техники и нейросетей, пишет РБК. Это приведет к существенному увеличению количества обрабатываемых данных «до максимально возможного» — нескольких миллионов ценовых котировок.

В ходе акций в Беларуси накануне было задержано более 400 человек, следует из данных правозащитного центра «Весна». Протест проходил в новом формате, когда люди митингуют разобщенно в своих дворах и районах.

Один из лидеров белорусского протеста Мария Колесникова из тюрьмы дала интервью немецкому изданию Der Spiegel. Для этого потребовалось несколько недель, так как ответы нужно было передавать через систему. По её словам, реформа Конституции, которую предлагает Лукашенко, является попыткой обмануть народ, а диалог с властью невозможен, пока не будут выпущены политзаключенные. «Никакое желание удержаться у власти не может оправдать такой масштаб насилия, — передает её слова Deutsche Welle. — Людей избивают во дворах так, что они умирают, цветы убирают, сносят мемориалы. Режим преступил все границы, в нем больше не осталось ничего человеческого. Это абсолютное зло, которое должно быть остановлено».

Жители Швейцарии в ходе референдума отвергли законопроект об ответственности международных компаний, который бы обязал их проверять свои дочерние предприятия и контрагентов за рубежом на предмет нарушения прав человека и выполнения экологических норм, обращает внимание The Bell. Причем за его принятие проголосовало большинство (50,7%), однако в силу особенностей электоральной системы предложение было отклонено.

Введению санкций США против «Северного потока-2» могут содействовать два украинских чиновника. Как сообщает The Wall Street Journal, сотрудники «Нафтогаза» Вадим Гламаздин и Совета нацбезопасности Украины Александр Харченко ведут в Вашингтоне лоббистскую деятельность, так как видят в проекте «угрозу для своей страны».

Руководитель главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что Минобороны будет проводить подготовку к очередному параду Победы 9 мая, несмотря на коронавирус, передает «Интерфакс».