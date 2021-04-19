Прилепин раскрыл план ухода Путина с поста президента России

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Захар Прилепин высказал свое мнение о том, когда Владимир Путин может покинуть пост президента страны и как он этой страной управляет.

Вопрос возможного объявления о начале транзита власти является одним из ключевых и самых ожидаемых в рамках очередного послания Путина членам Федерального собрания, которое намечено на 21 апреля 2021 года.

– Конечно же, Владимир Путин никуда не уходит, и пока нас не разлучат незримые силы, он будет находиться в контексте России, что я считаю положительным моментом в текущей ситуации, – заметил Прилепин. – Думаю, что еще просто не придумано, в каком статусе он будет присутствовать потом – внутри вертикали, вне ее или как-то по-другому.

– Но он отладил систему до такой степени, что его прямое участие зачастую и не нужно, только в ключевых вопросах.

Например, он принял ряд военных решений последних десятилетий, которые без него бы не принялись и ничего бы не произошло. И эта государственная машина худо-бедно едет. Но есть и минусы такого формата – Путин не хочет резких видоизменений, тем более экономических переворотов и смены парадигм.

– Если совсем простым языком: Путин приверженец капиталистической экономики и либерально-буржуазного построения общества.

Высказался Прилепин также о коррупции и том, как он видит отношение к ней Путина.

Захар Прилепин // Фото: Global Look Press

– Мне кажется, он иногда смотрит на какой-то очередной косяк, на воровство, вызывает к себе и говорит: «Вы что, совсем что ли? Вам что, все мало?» – предполагает Прилепин. – А ему в ответ: «Да, виноват, воровал, но из страны ничего не вывозил, потратил здесь. Не убивай». Думаю, что степень его разочарования в человеческой природе просто огромна. До меня доходили энергетические волны, например, о том, когда убили Захарченко. Путин тогда находился в крайнем раздражении: «Кто? Зачем? Доложите». И туда отправлялись группы для расследования.

Замечу, я не говорю не о том, как мрачно выглядит Россия. Я говорю в целом о человеческой природе, то же самое разочарование у него есть в отношении Европы и США, – продолжает политик. – Путин пытался наладить диалог, а те, раз кинули, два кинули, пять кинули… Ну что ж вы за люди такие? Поэтому когда он произносит, что кроме Ганди дружить не с кем, он говорит это искренне.

– Он же готов договариваться на каких-то нормальных, пацанских, питерских условиях, с учетом юридического и прочего консенсуса, но с ним не договариваются. То же самое и в России. Он же не ссылает людей в Магадан. Почему бы при этом не вести себя прилично?

Путин уже давно говорит, что он не человек, а функция. И, по сути, так и есть, и его это не обижает.

– Путин не реагирует на всякие мемы, мерзотные карикатуры, где он, например, с усиками Гитлера, но только если это не касается его семьи.

Понятно, что за этим стоит хорошая, как мне кажется, христианская подоплека. Думаю, что он общается со своим духовником, и опыта за эти годы набрался.

Поэтому вопрос об уходе не решен, ведь Путину ничего не мешает и дальше за всем приглядывать. Его уже не сломают эти вещи, он врос в нашу действительность. Думаю, что он придумает какую-то форму и отойдет немного в сторону, но только чтобы машина ехала.