"Стоит устроить здесь временную диктатуру": Прилепин считает россиян "омерзительными"

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин рассказал, что он считает россиян «омерзительными», а чтобы их исправить, предложил ввести диктатуру с бескомпромиссной пропагандой и без какой-либо анонимности в Сети.

Один из лидеров эсеров уверен, что «современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад с его проститутками, воинствующими геями и педофилами». Политик полагает, что Россия стала в этом смысле «лучшим учеником» Запада.

«Мы омерзительны», — признался Прилепин в своем Facebook.

Таким образом он прокомментировал появление на ток-шоу одного из федеральных каналов сразу после выхода из колонии «скопинского маньяка» Виктора Мохова, который годами держал двух девушек в сексуальном рабстве в своем подвале. СМИ сообщали, что ему за это могли выплатить порядка трех миллионов рублей.

Прилепин считает, что подобное выступление на ТВ может спровоцировать других людей использовать методы издевательства, которые применял Мохов к своим жертвам, и привести к росту числа подобных преступлений. «Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо, — объясняет партийный деятель. — Оставить два телеканала: "Скрепы" и "Армия". И "Сад-огород" по выходным. И три собственных социальных сети: "Однополчане", "Сокурсники", "Волонтеры". И никакой анонимности».