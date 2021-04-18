Путин ответил на санкции массовыми репрессиями. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Эту неделю мы в некоем роде начали за здравие, а закончили, как обычно, за упокой: в понедельник исполнилось 60 лет со дня полета первого человека в космос, хотя погодите, нужно обязательно указать, что этот человек был россиянином Юрием Гагариным, а иначе к нам в комментарии придёт Дмитрий Рогозин и скажет, что мы все «засранцы», но если бы не этот досадный факт, признаться честно, было бы не так уж и важно, потому что праздновали-то мы (а если верить федеральным каналам, вся страна была просто-таки в экстазе) не про космос и не про Гагарина — мы отмечали 60 лет со дня последнего по-настоящему важного, крутого достижения России в мировом масштабе, причем, как констатирует исследованию Вышки, такими темпами скоро мы и вовсе будем вынуждены похоронить всякие надежды догнать мировых лидеров в сфере передовых технологий, тут речь, кстати, вовсе не только про космос (в котором нашу «сверхдержаву» Илон Маск утер в одиночку), а вообще чуть ли не про всё за исключением, может быть, атомных электростанций,

хотя, оговоримся, если верить очередному расследованию ФБК [признан Минюстом иностранным агентом – прим. ред.], мы ещё точно не пропадем в технологиях сверхдорогого массажа для первых лиц, колоссальные спа-комплексы которых немного отдалились от официальной резиденции и залезли на территорию друга президента Юрия Ковальчука,

а ещё одной нашей национальной забавой могло бы стать коллекционирование санкций, которых нам на этой неделе прибавилось знатно — Байден вынес заигравшемуся в войнушку Кремлю предупреждение: на фоне заявлений наших военачальников о подступающих к границам войсках НАТО и заплывающих в Черное море американских кораблях он развернул последние и, вопреки пацанской логике «кто первым моргнет», как взрослый человек позвонил Путину и предложил встретиться, чего оказалось достаточно, чтобы эксперты сделали выводы о конце представления со стягиванием войск, а эта тема перестала всерьез волновать общественность — однако после звонка последовали довольно жесткие санкции, включающие качественно новый их уровень с ограничением торговли российским госдолгом, — а потом Байден сделал отдельное заявление по России, в котором очень вежливо и даже довольно мягко пояснил, что готов вести диалог с Кремлем (пусть там и сидят «убийцы» — кстати, Минфин США официально заявил, что Навального травила ФСБ) и не будет с ним воевать, но, если понадобится, обрушит на него всю финансовую мощь Соединенных Штатов,

и хорошо, что тема войны с Украиной более или менее отпала, ведь даже если оставить понятную риторику в стиле «война — абсолютное зло», против милитаризации все равно выступают как минимум 83% россиян — с более насущными проблемами сперва надо разобраться — да и к Украине, несмотря на всю пропаганду, 50% (в феврале было 55%) россиян относятся в целом хорошо, а среди молодежи эта цифра достигает и вовсе 68%,

но, как мы могли явственно понять по истории со студенческим изданием DOXA, как раз молодёжи (в смысле, той части которая «ланцелоты») «воевать» предстоит вовсе не с Украиной, а с нашим родным «Драконом» (подобно фениксу восставшим из пепла советского строя), представленным пенсионерами в высоких кабинетах — более абсурдные обвинения для журналистов придумать сложно (но чуть ниже мы подойдем к тому, что все же можно), а главное, что четыре редактора издания теперь сидят фактическим под домашним арестом, пока «скопинского маньяка» суд ограничивать в передвижениях или праве выхода в Сеть отказался (ну, он же не власть ругает, а просто девушек насилует),

впрочем, как мы уже предупредили, всё это цветочки, потому что самое серьезное преступление в нашей стране — это оппозиционная деятельность**, ну, то есть экстремизм, как её называет столичная прокуратура (хотя мы же понимаем, что московская прокуратура тут не при чем) — ФБК и штабы Навального хотят признать экстремистскими организациями (и тут учимся у Лукашенко) — главый аргумент прокурора — «цветные революции» (читай, «раскачивание лодки»); под возможность уголовного преследования за одну лишь политическую позицию теперь напрямую попадают сотни сотрудников этих организаций по всей стране и косвенно (то есть при желании) — сотни или даже миллионы россиян, которые одним мановением руки превратятся в спонсоров и пособников экстремизма — всё это потенциальные реальные сроки за распространение символики (а фамилия Навальный сюда входит?), посты в соцсетях и 100 рублей, брошенные на счет ФБК,

да, наш любимый «Дракон» объявил войну структурам Навального, дожевывая в этот самый момент самого Алексея Навального***, который, как говорят врачи (даже независимые), в ближайшие дни просто может умереть, если ему не окажут медицинскую помощь (это реально так сложно?), на прежние проблемы со здоровьем накладывается почти 20-дневная голодовка, которая вполне может закончиться принудительным кормлением — он, может, протянул бы и дольше, если бы не грыжи и недавно пережитое отравление, но, даже понимая это, по совершенно непонятным причинам к оппозиционеру все еще отказываются пускать медиков — наивные лечащие врачи Навального по этому поводу пишут начальнику колонии, а пять лауреатов Нобелевской премии по литературе и ещё 70 историков, звезд кино и эстрады мировой величины, фамилии которых в этом списке и правда впечатляют, понимают, что обращаться нужно напрямую к Путину или, как бы его назвали в Украине, к гаранту Конституции, тем более что он её уже не просто гарантирует, а переписывает, так что смотреть, как человек умирает в тюрьме и говорить, что это происходит «в строгом соответствии с законом», уже просто неприлично.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**Оппозиционная деятельность скоро будет признана экстремистской на территории Российской Федерации.

***Алексей Навальный — «тот, кого нельзя называть».