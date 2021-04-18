Путин ответил на санкции массовыми репрессиями. Итоги недели одним предложением

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18 апреля, воскресенье

[18:02]США предупредили о последствиях для России в случае смерти Навального
[17:25]Региональные депутаты потребовали допустить врачей к Навальному
[16:31]Россия выйдет из проекта МКС и создаст свою национальную станцию к 2025 году
[15:48]Сторонники Навального анонсировали новые митинги по всей стране в его поддержку
[14:50]Папа Римский призвал остановить военную активность на востоке Украины
[14:39]ВОЗ: в мире растут заболеваемость и смерть от коронавируса, ситуация тревожная
[12:46]Мясников назвал продукт необходимый переболевшим Covid-19 для восстановления
[12:16]В Праге задержали хулиганов, обливших кетчупом стены посольства России
[11:38]15% россиян поддержали идею бессрочного масочного режима в общественных местах
[11:03]Врач предупредил об опасности приема лекарств без назначения специалиста
[10:15]Чехия объявила в розыск граждан России Петрова и Боширова

17 апреля, суббота

[17:51]Сенатор и депутаты пришли на первый в этом году митинг в поддержку Фургала
[17:05]Реаниматолог об анализах Навального: Без лечения "умрет в течение нескольких дней"
[16:28]В Воронеже испугались, услышав в ночи звуки бомбежки. Оказалось, это лишь учения
[15:55]На активиста завели уголовное дело за надпись на маске "Путина – в отставку!"
[15:18]Российские туроператоры потеряли от 5 млрд на решении властей закрыть Турцию
[14:43]"Нацизм не в моде": Миронов призвал "брать за шкирку и выбрасывать" мигрантов
[13:54]Сервис рассылок заявил, что утечка данных ФБК* произошла не на его стороне
[13:22]Украина назвала задержание их консула ФСБ "грубой провокацией". Будет ответ
[12:33]МВД возбудило на Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков по доносу экс-депутата ЛДПР
[12:04]Ночные заморозки, дожди, днем +10: Вильфанд предупредил о похолодании в Москве
[12:03]Власти Украины просят не создавать народных формирований из-за пропаганды РФ
[11:21]Движение на Варшавском шоссе Москвы, затрудненное из-за ДТП с 9 авто, восстановлено
[11:16]Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей
[11:06]Консул Украины задержан "с поличным", при получении данных "закрытого характера"
[10:43]Врачи, писатели и актеры за Навального, Макрон перешел на мову. Главное к 17 апреля
[10:40]Голливуд за Навального: Камбербэтч и Духовны просят Путина пустить врачей к оппозиционеру
[03:22]МРТ указал на характерные изменения в мозге у людей, подвергшихся насилию в детстве
[01:58]Антидепрессант, на дефицит которого жаловались с марта, начал поступать в аптеки
[00:02]Более сотни преподавателей ВШЭ подписали письмо в поддержку журнала DOXA

16 апреля, пятница

[23:16]Признание команды Навального экстремистской приравняет ее символику к свастике
[22:54]Левитин, Патрушев, Кириенко: Названы самые богатые подчиненные Путина
[22:19]В Сибири на солгавшего о смерти подсудимой в СИЗО могут завести дело о клевете
[21:18]"Под прикрытием либеральных лозунгов": Штабы Навального требуют объявить экстремистскими
[20:22]Владимир Путин за 2020 год заработал меньше, чем его пресс-секретарь
[19:40]Десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
[19:15]Агрономы жалуются на нехватку 30 тысяч мигрантов
[18:16]Российские эмигранты в Чехии провели акцию с фигурой "голого Путина" на унитазе
[17:20]От стран СНГ потребовали решить вопрос трансфера для их граждан из РФ
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Путин ответил на санкции массовыми репрессиями. Итоги недели одним предложением

Политика
18:31, 18 апреля 2021

Путин ответил на санкции массовыми репрессиями. Итоги недели одним предложением
Гагарин, Байден, Путин, Навальный и актеры, поддержавшие Навального // Фото: Global Look Press
Гагарин, Байден, Путин, Навальный и актеры, поддержавшие Навального // Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Эту неделю мы в некоем роде начали за здравие, а закончили, как обычно, за упокой: в понедельник исполнилось 60 лет со дня полета первого человека в космос, хотя погодите, нужно обязательно указать, что этот человек был россиянином Юрием Гагариным, а иначе к нам в комментарии придёт Дмитрий Рогозин и скажет, что мы все «засранцы», но если бы не этот досадный факт, признаться честно, было бы не так уж и важно, потому что праздновали-то мы (а если верить федеральным каналам, вся страна была просто-таки в экстазе) не про космос и не про Гагарина — мы отмечали 60 лет со дня последнего по-настоящему важного, крутого достижения России в мировом масштабе, причем, как констатирует исследованию Вышки, такими темпами скоро мы и вовсе будем вынуждены похоронить всякие надежды догнать мировых лидеров в сфере передовых технологий, тут речь, кстати, вовсе не только про космос (в котором нашу «сверхдержаву» Илон Маск утер в одиночку), а вообще чуть ли не про всё за исключением, может быть, атомных электростанций,

хотя, оговоримся, если верить очередному расследованию ФБК [признан Минюстом иностранным агентом – прим. ред.], мы ещё точно не пропадем в технологиях сверхдорогого массажа для первых лиц, колоссальные спа-комплексы которых немного отдалились от официальной резиденции и залезли на территорию друга президента Юрия Ковальчука,

а ещё одной нашей национальной забавой могло бы стать коллекционирование санкций, которых нам на этой неделе прибавилось знатно — Байден вынес заигравшемуся в войнушку Кремлю предупреждение: на фоне заявлений наших военачальников о подступающих к границам войсках НАТО и заплывающих в Черное море американских кораблях он развернул последние и, вопреки пацанской логике «кто первым моргнет», как взрослый человек позвонил Путину и предложил встретиться, чего оказалось достаточно, чтобы эксперты сделали выводы о конце представления со стягиванием войск, а эта тема перестала всерьез волновать общественность — однако после звонка последовали довольно жесткие санкции, включающие качественно новый их уровень с ограничением торговли российским госдолгом, — а потом Байден сделал отдельное заявление по России, в котором очень вежливо и даже довольно мягко пояснил, что готов вести диалог с Кремлем (пусть там и сидят «убийцы» — кстати, Минфин США официально заявил, что Навального травила ФСБ) и не будет с ним воевать, но, если понадобится, обрушит на него всю финансовую мощь Соединенных Штатов,

и хорошо, что тема войны с Украиной более или менее отпала, ведь даже если оставить понятную риторику в стиле «война — абсолютное зло», против милитаризации все равно выступают как минимум 83% россиян — с более насущными проблемами сперва надо разобраться — да и к Украине, несмотря на всю пропаганду, 50% (в феврале было 55%) россиян относятся в целом хорошо, а среди молодежи эта цифра достигает и вовсе 68%,

но, как мы могли явственно понять по истории со студенческим изданием DOXA, как раз молодёжи (в смысле, той части которая «ланцелоты») «воевать» предстоит вовсе не с Украиной, а с нашим родным «Драконом» (подобно фениксу восставшим из пепла советского строя), представленным пенсионерами в высоких кабинетах — более абсурдные обвинения для журналистов придумать сложно (но чуть ниже мы подойдем к тому, что все же можно), а главное, что четыре редактора издания теперь сидят фактическим под домашним арестом, пока «скопинского маньяка» суд ограничивать в передвижениях или праве выхода в Сеть отказался (ну, он же не власть ругает, а просто девушек насилует),

впрочем, как мы уже предупредили, всё это цветочки, потому что самое серьезное преступление в нашей стране — это оппозиционная деятельность**, ну, то есть экстремизм, как её называет столичная прокуратура (хотя мы же понимаем, что московская прокуратура тут не при чем) — ФБК и штабы Навального хотят признать экстремистскими организациями (и тут учимся у Лукашенко) — главый аргумент прокурора — «цветные революции» (читай, «раскачивание лодки»); под возможность уголовного преследования за одну лишь политическую позицию теперь напрямую попадают сотни сотрудников этих организаций по всей стране и косвенно (то есть при желании) — сотни или даже миллионы россиян, которые одним мановением руки превратятся в спонсоров и пособников экстремизма — всё это потенциальные реальные сроки за распространение символики (а фамилия Навальный сюда входит?), посты в соцсетях и 100 рублей, брошенные на счет ФБК,

да, наш любимый «Дракон» объявил войну структурам Навального, дожевывая в этот самый момент самого Алексея Навального***, который, как говорят врачи (даже независимые), в ближайшие дни просто может умереть, если ему не окажут медицинскую помощь (это реально так сложно?), на прежние проблемы со здоровьем накладывается почти 20-дневная голодовка, которая вполне может закончиться принудительным кормлением — он, может, протянул бы и дольше, если бы не грыжи и недавно пережитое отравление, но, даже понимая это, по совершенно непонятным причинам к оппозиционеру все еще отказываются пускать медиков — наивные лечащие врачи Навального по этому поводу пишут начальнику колонии, а пять лауреатов Нобелевской премии по литературе и ещё 70 историков, звезд кино и эстрады мировой величины, фамилии которых в этом списке и правда впечатляют, понимают, что обращаться нужно напрямую к Путину или, как бы его назвали в Украине, к гаранту Конституции, тем более что он её уже не просто гарантирует, а переписывает, так что смотреть, как человек умирает в тюрьме и говорить, что это происходит «в строгом соответствии с законом», уже просто неприлично.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**Оппозиционная деятельность скоро будет признана экстремистской на территории Российской Федерации.

***Алексей Навальный — «тот, кого нельзя называть».

Тема: Украина

Теги: #Путин #Санкции #Космос #Навальный #США #Байден #Отравление Навального #"Дворец Путина" #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

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