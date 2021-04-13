Российские ученые: РФ рискует "навсегда отстать" по передовым технологиям

Исследование Высшей школы экономики показало, что Россия не представлена почти ни в одном сегменте высокотехнологического производства. Единственная сфера, в которой Россия является лидером по экспорту передовых разработок — ядерные технологии (доля 16,7% от мировой), в остальных же сферах страна не способна противопоставить свои достижения мировым. На экспорт вооружений у России приходится лишь 1,2% (это второе успешное направление для РФ) против 43,4% у США, также 1,2% у РФ в аэрокосмической промышленности против 19,6% у Франции. В остальных же сферах Россия не занимает больше 0,6% от мирового показателя.

При этом, если смотреть на российский экспорт по данным от объема продаж в 2018 году, $4,25 млрд пришлось на аэрокосмическую промышленность, $1,44 млрд — на ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), $1,17 млрд — на ядерные технологии. Все остальные цифры меньше миллиарда долларов, передает РБК.

Исследователи причисляют Россию к группе «Опаздывающих производителей», то есть к 35 странам, которые слабо вовлечены в производство высокотехнологической продукции. Это предпоследняя строчка в приводимой классификации — все остальные группы, кроме «Догоняющих производителей» (Китай, Польша, Румыния, Словакия и пр.), демонстрируют большие успехи в этом направлении: «Двигающие мировую технологическую границу» (Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия), «Окружение лидеров» (Великобритания, Франция, Канада, Австрия и Дания) и «Лидеры глобального производства» (Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия и Вьетнам). США в эту классификацию включать не стали, потому что страна почти везде демонстрирует передовые позиции и явно превосходит все остальные страны.

Эксперты приходят к выводу, что Россия рискует либо «отстать навсегда», либо спуститься в категорию «Догоняющих производителей». С момента распада СССР страна не смогла организовать ни одного производства с высокой добавленной стоимостью, констатируют ученые.