Гагарин как народный святой: 60 лет первому полету человека в космос

Работа ковид-центра в Коммунарке // Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Эксперт о третьей волне ковида в России: реальная угроза или страшилка ради вакцинации
Фото: Global Look Press

"Маразм крепчает": песню Манижи предложили проверить еще и в ФСБ
Хабиб Нурмагомедов // фото: соцсети

Религиозный бизнес Хабиба пошел в гору: Бойца ММА настиг успех в другой сфере
Елена Куличенко // фото в статье: соцсети

Прыжки из России: Легкая атлетика начала терять первых спортсменов
В центре внимания
Фото: стоп-кадр YouTube
Космонавт Филипченко призвал Россию отказаться от полетов на Марс
Снова "распятый мальчик"? Итоги недели одним предложением
"Всё затеяно ради одного": Гольц объяснил, зачем Кремль угрожает Украине войной

Новости дня

12 апреля, понедельник

[16:07]ФСИН потребовала от экс-замдиректора ведомства и его подельников почти 158 млн
[15:53]Подавляющее большинство россиян не слышали про закон о просветительской деятельности
[15:03]Пропал руководитель открывшегося накануне штаба Навального в Махачкале
[14:58]В Москве открыли стелу памяти космонавта Алексея Леонова
[14:25]Офис Зеленского ответил Пескову, назвав точную дату, когда запрос был отправлен
[13:55]8-летний мальчик в тяжелом состоянии – он шел в школу и упал в яму с кипятком
[13:16]"Роскосмос": Из-за санкций были случаи отказа от контрактов и поставок комплектующих
[12:49]Песков о запросе Украины на переговоры с Путиным: "Я никаких запросов не видел"
[12:06]Экс-глава NASA заявил, что новая космическая гонка развернется между частными компаниями
[11:55]Отмена или перенос: почти три четверти японцев выступают против Олимпиады
[11:37]Зеленский попросил о переговорах с Путиным, но Кремль пока не отвечает
[11:08]В Ростове заметили российские боевые корабли, идущие к Черному морю
[10:46]Госдума рассмотрит проект о правилах посещения магазинов и кафе с собаками
[10:22]"Полный фейк и дезинформация": Офис Зеленского отрицает идею вторжения на Донбасс
[10:11]Правительство запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году
[09:41]Доктор Мясников рассказал, как пережить кризис среднего возраста
[09:37]Лавров: РФ "в ближайшее время" может возобновить рейсы на курорты Египта
[09:26]К 60-летию полета Гагарина дочь космонавта рассказала о его главных качествах
[08:51]У Мишеля проблемы со стулом, а у Меркель – с прививкой. Главное к 12 апреля

11 апреля, воскресенье

[20:20]Сергей Дружко: 80% писем в "Необъяснимо, но факт" приходили от "шизофреников"
[18:21]HeadHunter запретил москвичке искать няню-феминистку
[17:55]"Ходите и оборачивайтесь": Журналист "Радио Свобода"* получил письмо с угрозами
[17:27]Нидерландский канал опубликовал переговоры ополченцев из дела о крушении МН17
[16:02]Не запугивайте журналистов: В ЕС отреагировали на обыск у редактора "Важных историй"
[15:40]Песков объяснил скопление военных у границ с Украиной риском гражданской войны
[13:36]"Вкалывать до последнего вздоха": Певцов выступил за отмену пенсионной реформы
[13:21]Полиция перекрыла Красную площадь без объяснения причин: фото
[12:56]Против девятиклассника в Петербурге возбудят уголовное дело за стрельбу в школе
[11:35]Фильм о "дворце Путина" получил кинопремию "Белый слон" как "Событие года"
[10:50]Полицейские Ростова в 3 часа ночи попытались проникнуть в офис штаба Навального
[10:10]Слитый Clubhouse, смерть Верника и ужесточение санкций. Новости к утру 11 апреля

10 апреля, суббота

[20:58]В центре Берлина разбили палаточный "лагерь демократии" в поддержку Навального
[19:52]В Псковской области наблюдателей задержали за "нападение" на УИК
[19:03]Члена "Новых людей" оштрафовали за организацию митинга в поддержку Навального
[18:04]РПЦ официально регламентирует экзорцизм. "Изгонять бесов" будут по процедуре
[17:23]Зеленский встречается с Эрдоганом, Украина призывает ужесточить санкции против РФ
[16:33]Немецкие депутаты отправили Навальному письмо. Они "полностью солидарны" с ним
[15:41]В Мурманске неонацисты напали на квартиру главы местного штаба Навального
[14:55]ФСБ вломилась в редакцию "Важных историй", пока там не было журналистов
[14:22]Полиция пришла на форум "Новых людей" из-за митингов в поддержку Навального

Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото: Global Look Press
Отпуск с привилегиями. Как работает туристический кешбэк?
Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
sobesednik logo

Гагарин как народный святой: 60 лет первому полету человека в космос

Общество
14:11, 12 апреля 2021

Гагарин как народный святой: 60 лет первому полету человека в космос
Юрий Гагарин // Фото: Globsl Look Press
Юрий Гагарин // Фото: Globsl Look Press

60-летие полета Гагарина в России буквально прогремело. Писатель Лев Данилкин, издавший уже во второй редакции книгу о первом космонавте («Пассажир с детьми. Юрий Гагарин до и после 27 марта 1968 года»), по просьбе «Собеседника» порассуждал о том, каково было Юрию Алексеевичу, слетав к звездам, самому стать звездой и кем он остался для нас.

– Лев Александрович, вы проехались по многим гагаринским местам, были в музеях. Ощущаются ли там сейчас хотя бы отблески той атмосферы эйфории, которая царила на улицах 12 апреля 1961 года? Или все пыльно и мрачно?

– Мне кажется, отношение к Гагарину сейчас поменялось. Его воспринимают не только и не столько как первого космонавта и космонавта вообще, а как народного героя, святого, заступника, небесного покровителя. Из человека, который совершил подвиг в ходе научно-технической революции, он превратился в канонизированного народом. И вот музеи представляют собой скорее святилища. Там выставлять-то особо нечего. В Оренбурге вы можете увидеть самолет, на котором он учился летать. В Саратове еще один – Як, на котором он тоже учился летать в аэроклубе. В этих городах Гагарин – центральный персонаж советской истории. А в «народных» музеях помельче – картины, копии документов. Всё это не пыльное, живое, но похожее на реликварий. 

Лев Данилкин // Фото: стоп-кадр с YouTube

– Говоря о Гагарине как о святом, вы не боитесь столкнуться с модными нынче «оскорбленными» гражданами? Время, знаете, такое – даже объявляя кого-то святым, можно получить обвинение в святотатстве.

– Мы видим, что происходит в последние годы с культом войны, как государство экспроприировало этот народный культ и жестко контролирует его вплоть до закона об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Культ космоса – это вторая вещь, над которой государство тоже хотело бы закрепить свой контроль. Не удивлюсь, если это перерастет в какой-то абсурд вроде уголовной ответственности за оскорбление космонавтов. Звучит странно, но механизм сейчас именно так и работает: государство подминает под себя все низовые инициативы – либо запрещает их, либо пытается жестко регламентировать.

Суперзвезда

– Вернемся к Гагарину. После полета у него был большой мировой тур, если так можно сказать. Это правда, что он дико устал от него?

– Конечно, никто из советских людей не был подготовлен к тому, чтобы работать звездой и иконой. Генерал Каманин, которому по факту пришлось заниматься эдаким продюсированием, был летчиком, а не продюсером поп-звезд. Все было самодеятельностью, и удивительно, что в ходе этих поездок не было никаких серьезных эксцессов.

О сложностях этой работы можно судить по инциденту в Англии, где в первый же вечер у Гагарина что-то произошло с рукой. А ведь каждый мужчина, который встречается с первым космонавтом, пытается вложить в рукопожатие всю полноту чувств, если уж добирается до него. Кончилось тем, что рука распухла, любое прикосновение к ней доставляло чудовищную боль. Прятать руку за спину, когда ее пытаются пожать, было невозможно, и он продолжал чуть ли не со слезами.

Конечно, его работа не закончилась в 12 дня 12 апреля 1961 года. Конечно, уставал. Постоянно попадал в ситуации, в которых не понимал, как реагировать. Что нужно делать, когда несколько женщин бросаются его целовать. Или когда предлагают поучаствовать в рекламе какого-то продукта: в Гаванской библиотеке я видел индийский рекламный проспект, где Гагарин участвует – не понимая, видимо, что он делает – в рекламе какого-то чая. Он жил в состоянии стресса.

– Один из самых интересных мифов вокруг Гагарина связан с этикетом на приеме у английской королевы: до сих пор обсуждают, как он вынул лимон из чашки и съел его, и весь двор был в шоке...

– Эти истории известны как байки самого Гагарина. Рассказывая что-то в дружеских компаниях, он мог утрировать: потрогал королеву за коленку. Он сам это рассказывал своим приятелям, но, я считаю, ничто не располагает думать, что он нарушил все возможные нормы приличия и цапнул эту женщину под столом за коленку. Есть мифы про расположение приборов на столе, про лимон. Насколько все это имеет отношение к правде, неизвестно. Есть свидетельства переводчика. Но является ли он надежным свидетелем, сложно сказать. Так могло быть, но так вряд ли было.

– Для Гагарина была разница, с кем встречаться – с социалистическим Кастро или с капиталистической Лоллобриджидой?

– Думаю, ему было проще в тех странах, где все контролировалось и можно было все просчитать и спрогнозировать. Подконтрольные журналисты ГДР или Чехословакии его не спросят, правда ли, что он приземлился в этой капсуле, а все-таки не на парашютах. А в Англии, Австрии или Японии – запросто. С другой стороны, к концу 1961-го коммуникативные навыки, связанные с речевой работой во враждебном окружении, у него хорошо были развиты, и он умел уходить от ответов на сложные вопросы.

«Юра, мы всё продолбали»

– На ярмарке Non/fiction вы лихо объясняли природу вошедшего сейчас в моду слогана «Юра, мы всё продолбали» (это если в цензурной версии)...

– Это восприятие Гагарина как высшей инстанции, которой можно давать клятвы, обеты, которой можно жаловаться. Он ведь, с одной стороны, свой парень, и поэтому в этих надписях фигурирует просто «Юра», и понятно, что это за Юра такой. Но, с другой стороны, в этом нет вульгарного панибратства. Может быть, это единственное, чем еще можно гордиться в нашей кризисной ситуации.

Это и оправдание всей советской Атлантиды, которая рухнула. Гагарин – страховка, гарантия, что часть жизни многих людей была прожита не зря, в ней был какой-то смысл.

– Но вот это «Мы всё продолбали»... Гагарин в этом смысле является иконой не только для ностальгирующих по советским временам?

– По-моему, не только. Это и подросткам присуще. По крайней мере российским: в мире первое, культовое место в космосе все-таки принадлежит Нилу Армстронгу, первому человеку на Луне. Таково восприятие, и в этом смысле американская пропаганда оказалась успешнее советской и российской. А наш Гагарин – не только для людей, на жизнь которых пришлись травма и шок от распада СССР. Во многом этот культ в семьях, он переходит из поколения в поколение. Эти фантомные воспоминания о моменте счастья, который страна испытала 12 апреля 1961 года... Я, например, родился позже этой даты, но, видимо, в генах, через рассказы родителей или еще кого-то эти воспоминания передаются и мне. И поэтому на праздник 12 апреля, который, к счастью, не является выходным днем, выпивают не только какие-то пыльные динозавры, ностальгирующие по СССР.

За эти 60 лет изменилось еще и то, что люди, которые его встречали в 1961 году, думали: он открыл дорогу в космос и им тоже. Чур, я второй. Они, от рабочего или крестьянина до самого Королева, правда думали, что еще немного – и в космос будут летать по профсоюзным путевкам. А сейчас мы понимаем, что эта история – точно не для всех, и ничего в этом не изменится.

Теги: #Наука #Космос

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Министр просвещения Сергей Кравцов // // Фото: Global Look Press

Общество

Подавляющее большинство россиян не слышали про закон о просветительской деятельности
Global Look Press

Общество

В Москве открыли стелу памяти космонавта Алексея Леонова
Юрий Гагарин // Фото: Globsl Look Press

Общество

Гагарин как народный святой: 60 лет первому полету человека в космос
Политика
Напоминает Южную Осетию: Саакашвили оценил ситуацию в Донбассе
"Напряженность достигла максимума": СМИ о главных целях послания Путина
"Путин оказался в тяжелой ситуации": политолог назвал неожиданную цель российских войск у границ с Украиной
Депутат ГД от Ульяновской области: "Отставка Морозова была не совсем добровольной"
Общество
Шансы есть: названо условие для снижения пенсионного возраста в России
"Это провокация": Кикабидзе впервые прокомментировал скандал с Познером в Грузии
Матери и ученые, Сергий Радонежский, Ермак и Ломоносов: На ком держится мир?
"Это для вас тонкий лёд": подробности скандала между Аскер-заде и Собчак
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В очередной раз героем интернета стал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Нам нужны сегодня телочки, – со свойственными только ему интонациями заявил он. – Нужны. Но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно наше количество превратить в качество... Нам нужны телочки, которые будут давать». Очень надеемся, что речь шла о буренках и молоке

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вот почему некоторая часть грузинских патриотов поступила очень глупо и недальновидно, испортив праздник крупному российскому телеведущему. Дело не в том даже, что он приехал в Грузию тратить свои деньги. И не в том, что он неуважительно отозвался о территориальной целостности. Дело в том, что, если тебе нужно представление прочего мира о твоих стальных яйцах, ты не должен швыряться куриными

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?

Культура и ТВ
Андрея Кончаловского насильно объявили лауреатом в кофейне
Для земляков остался "Степанычем": Кто спонсировал открытие музея Черномырдина
"50% россиян умнее Госдумы": Алексей Кортнев заступился за Манижу
"Разве можно осуждать за Паркинсона?" Поргина рассказала о здоровье Славы Зайцева
Шоу-бизнес
Три торта, платье за 200 тысяч и песни до утра: как прошла помолвка Азизы. Фото
Попавшая в секту Сати Казанова озвучила цены на свои "божественные" курсы
"Называют толстой и нерусской": Манижа дала скандальное интервью
"Грудь, как и мужа, приходится менять": Калашниковой, Хилькевич и Малиновская – о пластике

Здоровье
У женщин с лишним весом тяжелее протекают месячные
Нехватка жира в рационе снижает уровень тестостерона
Не умеющие говорить малыши уже понимают язык
Ученые: для женщин сотрясения мозга гораздо опасней
Туризм
Названы новые цены на путевки в Турцию, Болгарию, Кипр в 2021 году
Дмитрий Горин: Греция и Хорватия уже готовы впускать вакцинированных "Спутником"
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
"Кремль. Путину." Разрешите международные вылеты из Краснодара!
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Свежий номер
Моника Левински // фото в статье: Global Look Press
Борьба с буллингом и красное платье вместо синего: что стало с Моникой Левински
Семен Слепаков // фото в статье: Global Look Press
Отшил Слуцкого и "спелся" с МИДом: как Семен Слепаков стал объектом госзаказа
"Хорошо, что не Сталин": Леонид Брежнев в "Артеке" падал мимо кресел
Дмитрий Быков с мамой//фото: соцсети
"Любила сына и ругала Путина": умерла мама Дмитрия Быкова
Алексей Миллер // фото: Global Look Press
Газовый лабиринт: когда "национальное достояние" дойдет бесплатно до каждого дома?
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Диана Шурыгина // фото: Instagram
Шурыгину спасают врачи
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Названа причина смерти Легкоступовой
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети
"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами
Алиса Казьмина // Фото в статье: соцсети
Экс-жена Аршавина – жертва своего приворота: Ясновидящая раскрыла причину бед Казьминой
Алена Кравец // Фото: Instagram
"Оденьтесь немедленно!" Кравец оголилась на федеральном канале
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
Фото: соцсети
Экологичный Моргенштерн: башкирская художница изобразила рэпера с помощью мусора
Альберт Эйнштейн // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Взрывное кораблестроение и Эйнштейн – сионист
Тина Канделаки // Фото в статье: Global Look Press
"Сельскохозяйственные" патчи Канделаки: как создатель косметики звезды оказалась не тем доктором
"Томет" // Фото: стоп-кадр с YouTube
"Томет" заработал в штатном режиме
^