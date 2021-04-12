К 60-летию полета Гагарина дочь космонавта рассказала о его главных качествах

Сегодня, 12 апреля, празднуется День космонавтики, который отмечают в честь годовщины первого полета человека в космос.

Дочь Юрия Гагарина Елена Гагарина рассказала в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что стать космонавтом ему помогло усердие и умение работать в любое время суток. «У него была одинаковая работоспособность и днем, и ночью. Ему неважно было, какое время суток, ему нужно работать», — подчеркнула она.

Дочь космонавта отметила, что такая способность встречается у малого количества людей и она оказалась решающей при подготовке к полету и во время него.

По словам Елены Гагариной, первый космонавт мог проснуться в нужное ему время без будильника. А когда он сильно уставал, ему хватало всего 40 минут сна, чтобы восстановиться и после такого короткого отдыха он мог спокойно идти на работу.

Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года «в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос».

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым совершил полет в космос на корабле-спутнике «Восток» с космодрома Байконур. Он один раз облетел вокруг Земли и успешно приземлился в Саратовской области.

На старте Юрий Гагарин произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу «Поехали!» За полет в космос он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После своего исторического полета Гагарин продолжил работать в Центре подготовки космонавтов. С мая 1961 года был командиром отряда космонавтов и старшим инструктором-космонавтом, впоследствии занимал должность заместителя начальника ЦПК по летно-космической подготовке. Однако снова отправиться в космос Гагарину не удалось. Он погиб 27 марта 1968 года при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Героем Советского Союза Владимиром Серегиным.