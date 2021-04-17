До чего довел страну? Явлинский "уничтожил" Путина за Донбасс

Обострение ситуации в Донбассе, новый виток конфронтации в отношениях с Западом – все это сегодняшняя реальность, причины которой исходят исключительно из политики, взятой на вооружение кремлевскими технологами. Такое мнение озвучил известный российский политик, экс-депутат Государственной думы и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в публикации, размещенной на его сайте.

Автор, к слову, не особо перебирает формулировками, открыто обвиняя Кремль в провоцировании роста напряженности на границах с бывшей союзной республикой.

Но самое главное, убежден Явлинский, заключается в том, что за время нахождения у власти президента Путина Россия и ее народ изменились до такой степени, что сегодня всерьез и спокойно рассуждают о том, какой может быть война против Украины.

Свой текст политик оформил в большей степени в эмоциональных тонах, что, впрочем, объяснимо, исходя из того, что в текущей политической повестке фамилия Явлинского практически отсутствует, а сам он в этой ситуации выступает в роли своего рода наблюдателя. Как бы там ни было, но обозначенные Григорием Алексеевичем мысли точно заслуживают внимания.

«До чего нужно было довести страну, чтобы в 2021 году едва ли не из каждого утюга в России говорили о возможности войны с Украиной? Что такое необходимо было сделать с людьми, чтобы многие из них всерьез говорили, чем может угрожать армия Украины Белгороду, Таганрогу или Ростову?

Во что надо было превратить российские средства массовой информации, чтобы они с самого утра и до позднего вечера продолжали нагнетать атмосферу ненависти.

И речь не только об отношении к украинцам, но и об отношении к Западу в целом, а также к собственным соотечественникам, которые осмелились выступить против войны или против режима.

У такой политики есть прямое название – это имперский национал-шовинизм, основанный на концепции «ограниченного суверенитета». Этой доктриной послевоенного СССР Россия уже многие годы пытается пользоваться в отношении ближайших соседей. Все тлеющие и периодически разгорающиеся конфликты вдоль российской границы – это и есть так называемый «пояс нестабильности», который позволяет России сохранять за собой основные рычаги влияния на сопряженных территориях: Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Донбасс.

Сегодня, пытаясь отвлечь внимание от внутриполитических проблем и вернуть Путину утраченную популярность, как и в случае с «крымским» 2014 годом, Кремль продолжает судорожно искать популистские решения.

Там считают, что обычного громкого бряцанья оружием достаточно, чтобы произвести на россиян большое впечатление, а «маленькая и победоносная война» сможет принести режиму колоссальные политические дивиденды.

Однако в данном случае важно помнить, что война лишь сквозь кремлевские амбразуры выглядит как инструмент укрепления режима.

В действительности же для России война с соседней Украиной – это, прежде всего, преступление и массовое убийство людей, а также гробы, в которых будут возвращаться бойцы по обе стороны границы. А еще это окончательная изоляция от остального мира и тяжелейшие экономические последствия для всей страны и каждого ее жителя.

Война станет тяжелейшей травмой для целого поколения, достаточно упомянуть Чечню или Афганистан.

И спекулировать на этой теме могут лишь политики-банкроты, а также хорошо оплачиваемые «политологи» вместе с безгранично и бесконечно лгущими журналистами», – пишет Явлинский.

Напомним, что всего два месяца назад Григорий Явлинский выступил с другой статьей, в которой жестко раскритиковал деятельность Алексея Навального.