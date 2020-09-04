Явлинский: "У России отрицательная репутация – она ее отравила ядом собственной лжи"

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал отравление оппозиционного политика Алексея Навального, заявив, что вне зависимости от реальных фактов, российским властям из-за их «непрерывного вранья всему миру» все равно никто не поверит.

«Ложь — это оружие для борьбы с врагом, а поскольку путинские власти считают себя "отдельной цивилизацией", то своей миссией они видят противостояние Западу и бессменное нахождение у власти. Поэтому непрерывно врут и всему миру, и собственному народу. Почти всегда и почти во всем»,

— приводит его слова пресс-служба.

Отвечая на вопрос, почему во всем мире никто не готов поверить «тому, что говорят в России об отравлении Навального», он упомянул допинговый скандал вокруг Олимпиады в Сочи, в ходе которого в фальсификации образов мочи спортсменов обвиняли, в том числе российские спецслужбы, а также попытку отравления Скрипалей в британском Солсбери и ряд «гибридных и криминальных войн», в результате которых солдат хоронят тайно. «А были ведь еще взрывы домов в Москве, отравление Юрия Щекочихина, убийство Бориса Немцова у стен Кремля…», — напоминает Явлинский, отмечая, что следствию так и не удалось раскрыть их из-за причастности лиц из «самых высоких эшелонов» власти.

«Погрязшее во лжи и фальсификациях, полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения, — объясняет политик.

— В мире нет справедливости, нет глобального суда. Но есть общепринятые нормы, есть институт репутации. У России отрицательная репутация — она ее отравила ядом собственной лжи».

Явлинский полагает, что для избавления от репутации страны с историей «более чем вековой лжи», России нужно будет пройти процесс «переоснования».