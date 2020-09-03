Гозман – Путину в годовщину Беслана: Вы и Богу будете лгать о гибели сотен детей?

3 сентября политик Леонид Гозман записал видеообращение к Владимиру Путину, напомнив, что смерть школьников – на его совести.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане. В течение двух дней бандиты удерживали в заложниках 1100 человек. 3 сентября в результате штурма погибло 334 человека, 186 из них – дети.

Сегодня в Северной Осетии проходят траурные мероприятия в память о погибших в Беслане. Владимир Путин, как и заявлял ранее Дмитрий Песков, участия в них не принял. Зато еще раньше президент подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября, проигнорировав возражения СПЧ и комитета «Матери Беслана», указывавших на то, что 3 сентября является Днем памяти жертв теракта в Беслане.

Политик Леонид Гозман записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором объяснил президенту, каким днем Россия считает 3 сентября, и напомнил о роли российского лидера в том, что 16 лет назад в Беслане погибло так много людей.

– Господин президент!

Сегодня 3 сентября – вовсе не День окончания Второй мировой войны. Он был вчера, и этот факт не отменить странным, мягко говоря, решением о переносе этой даты на сегодня. Сегодня – годовщина того ужасного дня, когда в Беслане в результате штурма, предпринятого вашими спецслужбами по вашему приказу, погибли сотни детей.

Они могли выжить. Но вы и ваши люди, допустив трагедию – захват детей бандитами, с самого начала лгали о ее масштабах, в несколько раз занижая число заложников. Это стало сигналом захватчикам – переговоров не будет, будет штурм. Вы не позволили Аслану Масхадову выступить переговорщиком – он был на тот момент легитимным президентом Ичкерии, у него был шанс. Может, вы потому его и не пустили, что у него был шанс? Вы дали приказ на штурм, и именно в результате штурма погибли и дети, и взрослые. А что мешало вам просто блокировать школу и ждать?

Но, как было много раз и до бесланской трагедии, и после, приоритетом для вас были не жизни ваших сограждан, а престиж. Престиж, который вы понимаете не как успех в борьбе за жизнь, здоровье, благополучие людей, а как ваш собственный образ крутого, несгибаемого супермена.

Но погибших не интересует ваша крутизна, они хотели жить, и у них был шанс выжить даже в тех ужасных обстоятельствах. Вы – лично вы и ваши люди – лишили их этого шанса.

Вы и ваши люди лгали и после трагедии. Было сделано все, чтобы общество не узнало правды, чтобы скрыть вину вашего – не могу назвать его своим – государства. Чтобы избавить это государство от всяческих беспокойств, которое причиняли ему те, кто не утешится никогда – матери погибших детей. Хватило цинизма даже арестовывать их, а потом и вовсе, в рамках существующих у нас традиций, создать фиктивную организацию, пытавшуюся говорить от имени близких невинных жертв. Кровь пытались скрыть подлостью.

Господин президент! Прошлого не вернуть, детей не оживить. Но ложь ваша не вечна, правда выйдет и уже выходит наружу.

Когда-нибудь, после вас, день третьего сентября будет не придуманным праздником, а днем общенационального траура, когда люди – везде, а не только в Осетии – будут вспоминать тех, кто имел право на защиту государства, но погиб, не получив ее.

Господин президент! А вдруг, Бог есть? Что вы скажете, представ перед Ним?