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"Всё затеяно ради одного": Гольц объяснил, зачем Кремль угрожает Украине войной

Политика
19:37, 11 апреля 2021

"Всё затеяно ради одного": Гольц объяснил, зачем Кремль угрожает Украине войной
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Последние новости о ситуации на Донбассе почти не оставляют сомнений: Россия может ввести войска на Украину в ближайшие дни. 

Обстановка, созданная продолжением донбасского конфликта на Украине и стягиванием российских войск вблизи украинской границы, постепенно накаляется, что отразилось в кремлёвской публичной риторике. 

Sobesednik.ru обсудил обострение российско-украинской ситуации и сценарии дальнейшего развития событий с военным экспертом Александром Гольцем. 

«Идет поиск очередного «распятого мальчика» 

– Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «российские войска передвигаются по территории РФ», это «не представляет ни для кого угрозы», происходят военные учения. На следующий день Песков заявил, что Россия не хочет «повторения Сребреницы» в Украине, – имея в виду кровавый эпизод югославской войны. Чем вызвано такое стремительное нагнетание кремлёвской риторики? 

– Если всерьёз посмотреть на то, что говорится, в каждом из этих заявлений есть неточность или некое лукавство. 

Тезис Пескова, что Россия вольна ходить своими войсками туда, куда хочет, на территории РФ, не совсем правдив. Существует Венский документ, который пока не отменён и требует от страны, проводящей манёвры, заблаговременно предупреждать об их проведении. А если количество участников манёвров превышает 9 000 – приглашать иностранных наблюдателей. 

Я думаю, что Россия сейчас не собирается воевать на Донбассе, но намеренно повышает ставки, утверждая, что в случае начала боевых действий со стороны Украины начнутся страшные зверства. Пока Украина не даёт повода так считать. Тем не менее, идёт настойчивый поиск очередного «распятого мальчика». 

– Противостояние пока больше психологическое. Но при каком развитии событий Украина может начать полномасштабное наступление на Донбасс, а Кремль – ввести российские войска на территорию Украины? 

– Тот, кто планирует психологическое давление на противника с помощью военной силы, каждый раз очень рискует. Война – это не та сфера человеческой деятельности, где всё можно просчитать. Это не математические примеры для начальной школы, это нечто другое. Существует больше количество факторов, не взаимосвязанных друг с другом, каждый из которых может повлиять на развитие событий. 

Самый простой пример: военнослужащий дослал снаряд по ошибке в ту гаубицу, которую нам неоднократно демонстрировали. И снаряд с территории РФ разорвался на территории, контролируемой украинскими войсками. Что будет дальше, можно только догадываться. 

«Накануне Первой мировой тоже никто не хотел воевать всерьез» 

– Вы считаете, война может начаться из-за одного снаряда? 

– Ну, или двух снарядов. Более-менее понятно, что Москва не контролирует в полном объёме тех, кто называется «донбасской милицией». И киевские власти не до конца контролируют, например, бывшие добровольческие батальоны. И там, и там могут найтись бесшабашные люди, которые произведут первые выстрелы. 

Возьмем за пример Первую мировую войну. Ведь никто не хотел воевать всерьёз, хотели попугать друг друга. Но когда запустили процесс массовой мобилизации со всех сторон, в какой-то момент стало понятно, что идёт эскалация, которую остановить невозможно. 

Есть опасность любых провокаций в условиях высокой концентрации войск, которые могут привести к трагичным результатам. 

– Российские СМИ могут подлить масла на сковородку войны? 

– Это сложный вопрос – как с войной, так и с пропагандистской истерикой. Было много примеров: людям дали указания, люди эти указания выполняют. Но поднимается волна, которая может захватить и тех, кто эти указания давал. 

Возьмём недавнее интервью Патрушева, где он рассказывает, что с Украины вывозят чернозём. Люди, которые вроде бы должны отличать правду от лжи и руководят пропагандистской кампанией, сами невольно оказываются жертвами этой кампании. 

«Военный путем Россия может дойти и до Киева» 

– При развитии худшего сценария ситуации есть ли у Украины шансы против России в случае начала реальных боевых действий? 

– Российская армия имеет очень существенное превосходство над украинской, и не только численное. У неё прошло перевооружение, появилась относительно новая техника. 

Если Россия не будет скрывать своего участия и не будет выдавать тех, кто воюет, за комбайнёров и шахтёров, подключит авиацию, то у России колоссальное превосходство. Результат боестолкновения предрешён. 

Далее на Россию обрушатся различные санкции, но возникает вопрос: а что делать завтра, на следующий день после замечательной победы? Это если Россия не собирается полностью захватить Украину. Если речь только о Донбассе, то тогда перед Россией встаёт небанальная задача – создать многокилометровую границу там, где её не было. 

Вот Крым был идеален для таких операций. А там, где никогда не было границы, надо выставлять блокпост у каждой тропинки, у каждой дороги, которых сотни, если не тысячи. Задача занятия определённой территории потребует огромного количества войск. 

Военным путём Россия может дойти и до Киева, но тогда что делать – оккупировать, столкнуться с неизбежной партизанской войной? Эта задача не имеет решения. Точнее говоря, все решения – плохие. 

– Могут ли ЕС (НАТО) и США принять участие в конфликте, есть ли у них достаточная заинтересованность в большой и, как это часто подчёркивают, дорогой авантюре? 

– Они, конечно, не заинтересованы. И главной движущей силой в этой истории, как мне представляется, является желание России давить на США и Европу, угрожая войной. 

У России сейчас нет предмета торговли с Западом, нечего предложить и нечем угрожать. Возможность возобновления широкомасштабных боевых действий и является этим предметом торга, ради которого всё затеяно. Но в этом случае в отношении России будут введены все мыслимые и немыслимые санкции, Украине будет оказана помощь в виде вооружений, финансов, гуманитарки. 

Но Запад совершенно точно не будет воевать за Украину. 

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press

– А какова судьба Донбасса, логика его существования и развития? 

– Скорее всего, Донбасс ждёт судьба непризнанных территорий. Когда те, кто превратил регион в непризнанную территорию, вынуждены, скрепя сердце, продолжать его финансировать и обеспечивать. Примеры – Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия... 

Васильев Николай

Тема: Украина

Теги: #Путин #ДНР ЛНР #Зеленский

Рубрика: Политика

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