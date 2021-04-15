Команда Навального опубликовала расследование про SPA-аскетизм Путина

В блоге Алексея Навального опубликовано новое расследование о резиденции президента Владимира Путина на Валдае и участке по соседству, который снимает в аренду Управление делами президента.

Сотрудники ФБК* Мария Певчих и Георгий Албуров в сопровождающем расследование видео рассказали подробности о зданиях, находящихся в собственности у фирмы «Прайм». Ее владельцем является приближенный к Путину политик Юрий Ковальчук.

Команда Навального опубликовала поэтажный план так называемого спа-комплекса. В нем криокамеры, флоат-бассейн, солярий, комната для грязелечения, лимфопресс и другие сомнительные косметологические кабинеты и досуговые площадки.

«Все это было построено там уже к 2009 году, а, зная аппетиты национального лидера, за следующие 10 лет количество вип-саун, вип-ресторанов и вип-гольф-площадок там только приумножилось», — говорится в расследовании.

Именно в эти владения, по версии ФБК, когда-то приезжали звездные гости Олег Газманов, Филипп Киркоров, Елена Ваенга.

Певчих и Албуров указывают на то, что в прокремлевских медиа президента пытаются представить аскетичным, указывая на его скромную коллекцию рубашек и галстуков. А из хобби у Путина пресс-секретарь Дмитрий Песков называет только чтение.

Расследователи предполагают, что за 10 лет компания «Прайм» заработала на этой «даче» около 2,7 миллиарда рублей. Выручка за 2019 год составила 312 миллионов, а за 2018 — 304 миллиона.

* Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента

Материалы Sobesednik.ru о резеденции на Валдае и ее окрестностнях: