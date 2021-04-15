"Роснефть" требует с "Собеседника" 500 млн из-за статьи о горнолыжном курорте Путина

Компания «Роснефть» подала в суд на газету «Собеседник» и ее шеф-редактора Олега Ролдугина из-за претензий к шести фразам в материале о горнолыжном курорте «Лунная поляна», который, по данным нашего журналиста, лишь формально оформлен на «Роснефть», а по сути принадлежит персонально президенту РФ Владимиру Путину. Автор расследования Олег Ролдугин, ознакомившись с исковым заявлением, по которому с издания просят взыскать 500 миллионов рублей, назвал требования нефтяной компании «нелогичными».

«Роснефть» считает, что шесть фраз из расследования наносят ущерб её «чести и достоинству», вот некоторые из них:

«Для более приватных развлечений к услугам главы государства недавно был построен персональный горнолыжный курорт, где играют уже не в демократию, а в секретность»

«Хотя заказчиком создания полигона (то есть его финансистом) и выступает "Роснефть", "общее руководство проектом строительства объекта" осуществляет все-таки Управделами»

«Не менее 12 человек погибли во время строительных работ по возведению объекта "Биосферы": потерпели катастрофу два вертолета с экипажем и пассажирами, еще одного рабочего насмерть придавило упавшим грузом»

«Очевидно, что ради "Роснефти" и тем более персонально ради Игоря Сечина (который до лыж не особо охоч) Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут»

Олег Ролдугин затрудняется объяснить суть претензии компании к перечисленным предложениям:

«Я не понимаю сути претензий по этим фразам».

На публикацию иска на правовом портале первым обратило внимание издание «МБХ Медиа».

«Роснефть» уже не в первый раз подает подобные иски к СМИ, например, в мае прошлого года компания затребовала с РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи о продаже венесуэльских активов. Недавно госкорпорация подала в суд на ряд изданий, среди которых VTimes, «Дождь», «Эхо Москвы», Bloomberg, «Новая газета» и «Важные истории». Иски также основывались на публикациях, которые затрагивали деятельность компании.