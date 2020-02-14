Резиденция Путина на Валдае меняет владельца

Одно из самых любимых мест отдыха Владимира Путина — госрезиденция «Ужин» (или «Долгие броды») на Валдае — оказалось под угрозой.

«Собеседник» уже писал о том, что «одна из государственных резиденций президента Владимира Путина оказалась наполовину частной». Солидный кусок валдайской дачи Путина по документам принадлежит фирме «Прайм», за которой через Некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» стоят друг Путина Юрий Ковальчук и его сын Борис.

«Прайму» же принадлежит и большая часть построек резиденции, включая основное здание (китайский павильон, каток, купальня, ресторан и т. п.):

По данным Росреестра, все это для Путина арендует Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе Управления делами президента.

Точнее, арендовало.

Как сказано в выписке из ЕГРП, договор аренды Ковальчуков с управделами президента был заключен с мая 2010 года по декабрь 2019-го. Но сейчас на дворе — февраль 2020-го. А никаких официальных данных о продлении аренды в базе Росреестра нет. То есть формально Владимир Путин остался без резиденции.

Мало того, сама фирма «Прайм», как выяснил «Собеседник», с 10 февраля тоже находится в процессе реорганизации. Причина внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ — «начало процедуры реорганизации юридического лица в форме выделения». Так что сегодня под вопросом — не только арендатор, но и владелец «Ужина».

Как только ситуация станет более понятной, «Собеседник» непременно об этом сообщит.

В ближайший вторник, 18 февраля, например, в статье «Людмила Путина-Очеретная решила сменить крышу», мы расскажем о том, как Юрий Ковальчук оказался не только собственником госрезиденции, но и наследником экс-первой леди.