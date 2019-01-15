"Пути необщего пользования": к резиденции Путина на Валдае проложат железную дорогу

К резиденции Путина на Валдае все же проложат железную дорогу.

Буквально в конце осени директор Национального парка «Валдайский» Виктор Соколов успокаивал читателей «Собеседника» и жителей валдайских деревень, среди которых прошел слух, что парк нещадно вырубают именно под железную дорогу для Путина:

– Никаких незаконных вырубок не производится. Делается противопожарный разрыв. Много горелого материала, поэтому, чтобы деревни не сгорели, работаем на опережение.

После нашей публикации «У Путина появится поезд с мигалкой?» по окрестностям даже понавтыкали щиты с указанием, что лес рубят исключительно для разрыва.

Фото: архив редакции

Но почему тогда еще в прошлом мае, как выяснил «Собеседник», администрация Валдайского муниципального района подписала постановление «О разрешении подготовки проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории для объекта «Строительство пути необщего пользования на участке Бологое – Дно Октябрьской железной дороги»? И почему 16 августа за один день был объявлен и тут же проведен секретный тендер на строительство этого пути на общую сумму около 300 млн рублей? И почему уже за полтора месяца до этого питерские археологи провели экспертизу всего участка и дали добро на постройку там не противопожарного разрыва, а железной дороги? Почему в правительство Новгородской области пришел документ с напоминанием (копия есть в редакции), что точные сведения об этой стройке «представляют собой государственную тайну»? Почему, наконец, этот разрыв по ночам стала делать техника с логотипами РЖД под охраной местных сотрудников ФСО?

Можно, конечно, предположить, что железную дорогу строят в такой государственной тайне, чтобы просто сделать сюрприз живущим на Валдае марьиваннам к их отложенному выходу на пенсию. Только стали бы чиновники ради обычных людей так беззастенчиво врать о каком-то разрыве. Да и в документах ясно сказано: «пути необщего пользования». Разрыв, может, и есть. Но только между народом и тем, кто едет этим элитным, «необщим» путем. Тем более что такие прецеденты имеются: у Ким Чен Ына, например, давно есть персональный бронепоезд. Так почему бы Путину, вертолет которого уже однажды жестко приземлился в Сочи, тоже не пересесть в поезд с мигалкой...

У России и Северной Кореи давно уже много общего. Начиная от стенаний в духе «если не наш лидер, то кто», заканчивая бурным восторгом от кадров демонстрации военной мощи. Сотни гектаров редкой красоты реликтовых боров на Валдае, включая окрестности экологической тропы «Соколовские ключи», ради этого «необщего» пути уже вырублены. Так что осторожно: двери закрываются. Следующая станция – Пхеньян.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2019 под заголовком «Лес рубят – шпалы летят».