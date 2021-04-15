Суд не стал лишать "скопинского маньяка" общения со СМИ и походов в кафе

Скопинский районный суд Рязанской области не стал ограничивать ранее судимому за изнасилование «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общение со СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение районного суда Рязанской области.

Суд удовлетворил требования полиции по увеличению Мохову количества обязательных явок в ОВД с двух до четырех раз в месяц, но не стал ограничивать общение с журналистами и в интернете, а также в посещение кафе и баров.

Бывшая пленница маньяка Екатерина Мартынова ответила возмущением на решение суда: «Я в шоке, что ему ничего не запретили, я очень надеялась [на удовлетворение иска в полном объеме]».

По ее словам, то что он совершал раньше и что говорит сейчас об этом — это одинаковое зло.

«Я считаю, что он вообще не имеет права ни говорить, ни общаться с журналистами, ни пользоваться интернетом», — заявила она, уточнив, что накануне встречалась со следователями в связи с опубликованными ранее публичными высказываниями «скопинского маньяка».

Ранее Мартынова обратилась в Следственный комитет после попытки Виктора Мохова «подружиться» с ней. «Получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать, он может говорить, что хочет встретиться со мной», — сказала она, пояснив, что Мохов попытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте». Женщина хотела добиться возбуждения уголовного дела против Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях.