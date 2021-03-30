Жертва скопинского маньяка обратилась в СК после попытки Мохова "подружиться" с ней

Екатерина Мартынова, которую скопинский маньяк Виктор Мохов несколько лет держал в подвале, обратилась в Следственный комитет.

Девушка хочет добиться возбуждения нового уголовного дела против Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях. Об этом она рассказала ТАСС.

«Получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать, он может говорить, что хочет встретиться со мной», — сказала она и пояснила, что Мохов попытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте».

По мнению Мартыновой, в интервью Мохов незаконно распространял сведения о ее частной жизни, а именно: «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы».

Ранее Sobesednik.ru рассказывал о нашумевшем интервью Мохова, которое он дал Ксении Собчак. Мужчина не без удовольствия описывал события тех дней. Большинство людей обратили внимание на циничную шутку скопинского маньяка об одной из жертв, родившей от него дважды.

Екатерина Мартынова

«Лена при мне рожала, а с мужем не рожает. Надо мне ею заняться», – заявил мужчина.

Эти слова поразили публику больше всего и навели на мысли о том, что герой интервью Собчак не осознает тяжести совершенного преступления и может его повторить.

Каверин Дмитрий.