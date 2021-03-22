"Он планирует продолжать": Собчак уничтожили после выпуска со Скопинским маньяком

Виктор Васильевич Мохов, более известный как «Скопинский маньяк», в свое время был задержан и осужден на 17 лет заключения за то, что похитил и в течение нескольких лет держал в подвале двух несовершеннолетних девочек в возрасте 14 и 17 лет. К своим жертвам Мохов применял физическое и сексуальное насилие, а если те сопротивлялись, морил их голодом, избивал резиновым шлангом, выгонял на холод и даже мучил слезоточивым газом. Одна из жертв за 43 месяца в плену у Скопинского маньяка родила от него двоих детей.

Возможно, именно приведенными выше обстоятельствами можно объяснить реакцию российской общественности и пользователей социальных сетей на то, что известная телеведущая, блогер и журналистка Ксения Собчак представила широкой публике интервью с новой «знаменитостью» – Виктором Моховым, освободившимся из заключения 3 марта 2021 года. Можно сколько угодно оправдывать выход этого выпуска на YouTube-канале Ксении Анатольевны, начиная от попытки показать обществу, что опасность поджидает потенциальных жертв на каждом углу и может скрываться даже за личиной, казалось бы, адекватного человека, вплоть до сложной журналистской задумки и плана раскрыть то, что не было раскрыто за прошедшие со дня похищения в 2000 году время. Однако попытку «героизации преступника, с упоением и улыбкой рассказывающего о своих приключениях», как пишут критики Собчак, понять невозможно.

Наверное, наиболее красноречивым описанием отношения публики к интервью Собчак с Моховым могут послужить комментарии, оставленные пользователями под опубликованным 22 марта видеороликом.

«Ждем это теперь на Первом канале. Нет слов, кощунство», «Он прямо кайфует, вспоминая это, ничего так и не понял за 17 лет. Посадите его обратно», «Ксения, зачем это делать?», «Это отвратительно, превращаетесь в Малахова. Танцы на костях по поводу и без. Низко», «Преступники становятся героями», «Своими же руками даем уродам деньги, еще и беседуем с ними с интересом», «Боже, куда мы катимся. Это дно», «Маньяк-герой, я может быть уже стар, но это ужас», «Ксения поразила. Ради хайпа готова на все, принципов вообще нет. Досмотреть не могу, просто противно», «Вы в своем уме, популяризировать маньяка? Совесть у вас есть? Дизлайк и отписка!», «Он должен стать изгоем общества, а вы ему деньги даете», – пишут возмущенные пользователи.

Впрочем, не исключено, что столь болезненная реакция на опубликованное Ксенией Анатольевной видео с интервью продиктована еще и тем, как вел себя перед камерой сам Мохов. Мужчина, как показалось многим, не без удовольствия описывал события тех дней. Большинство людей обратили внимание на циничную шутку Скопинского маньяка об одной из жертв, родившей от него дважды. «Лена при мне рожала, а с мужем не рожает. Надо мне ей заняться», – заявил мужчина. Именно эти слова поразили публику больше всего и навели на мысли о том, что герой интервью Собчак не осознает тяжести совершенного преступления и может его повторить.