"Это дно днищенское": Собчак разнесли за встречу в ресторане со скопинским маньяком

В Сети негодуют и возмущаются из-за интервью известной телеведущей с Виктором Моховым.

Сегодня стало известно, что популярная Ксения Собчак и скопинский маньяк Виктор Мохов, который более трех лет удерживал у себя в подвале двух девушек, а потом отсидевший за это в тюрьме 17 лет, тайно поужинали в ресторане «Сахар», расположенном в городе Скопин Рязанской области.

По всей видимости, Собчак записывала интервью с Моховым, хотя сама она от этого уже открестилась. Тем не менее, различные источники сообщают, что съемки проходили и у Мохова дома.

В телеграм-каналах разошлось фото, где люди, похожие на Собчак и Мохова, сидят за столиком и, очевидно, мило ведут беседу. Их окружают члены съемочной группы.

В Сети эта информация вызвала всеобщее негодование и возмущение.

«После катафалка на свадьбе Собчак уже ничем не удивит. От нее это ожидаемо, у нее свое видение мира. Нам этого не понять», – попытался хоть как-то оправдать Ксению читатель.

«Такое только в нашей стране возможно. Просто стыдоба. Ему надо было пожизненное давать, а не вот это вот всё, тьфу... Собчак – тоже позорище», – высказал другую точку зрения рязанец.

«Если про Собчак правда, ни одно ее видео больше не открою. Дно днищенское. И неважно, что там его спрашивали. Зачем давать этому чудовищу почувствовать себя «героем»?» – задается риторическим вопросом теперь уже, видимо, бывшая поклонница Собчак.

«Кошмар просто. Хайп на изломанных судьбах девушек…» – в этой фразе вся горечь ситуации.

«Надо оштрафовать канал, который выложит в эфир это интервью, на миллиард рублей, Чтобы не повадно было такое пропагандировать!» – предлагает решение проблемы дама в возрасте.

«Вот они – герои нашего времени: маньяки, садисты, всякие эскортницы, инстасамки, а не врачи с учителями, которым платят 3 копейки», – прозвучала еще одна мысль.

«Ксю – провокатор, но это уже за гранью. Что у этого недочеловека спросить можно? Что он испытывал, когда держал девочек? Зачем из драмы устраивать шоу?» – недоумевает пользователь.