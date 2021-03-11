Мохов купил веник и подушки: первый шоппинг скопинского маньяка сняли на видео

Жители Скопина хотят запретить магазинам продавать какие-либо товары Виктору Мохову.

Скопинский маньяк Виктор Мохов вернулся в родной город после 17 лет тюрьмы. Жители города встречают известного преступника на своих улицах и снимают на видео.

Один из скопинцев, представившийся блогером Дмитрием, попытался поговорить на камеру с Виктором Моховым, встретив его на выходе из местного магазина товаров для дома.

Наводящий ужас на весь город мужчина с трудом мог ухватить все свои покупки: веник, пластмассовые ведра, подушки, постельное белье.

Разговаривать с кем-либо Мохов отказался, сославшись на условия контракта. Скорее всего речь идёт о контракте со СМИ, согласно которому скопинский маньяк станет героем ТВ.

При этом Мохов добавил, что планирует жить в своем доме – там же, где он на протяжении 4 лет держал в плену двух несовершеннолетних девочек. По словам экс-заключенного, по понятным причинам отсутствовавшего на месте прописки последние 17 лет, в доме у него есть газ и там уже тепло, несмотря на сильный мороз за окном.

Между тем скопинцы, похоже, не намерены мириться со старым-новым новым соседом. Местная жительница по имени Светлана рассказала корреспонденту Sobesednik.ru о том, что инициативная группа собирается распечатать портрет Мохова на принтере и расклеить его на улицах города. Таким образом жители Скопина хотят организовать ему бойкот и сделать так, чтобы Мохова перестали обслуживать в магазинах и других предприятиях сферы услуг.