Иногда маньяки возвращаются: чего ждать от скопинского насильника Виктора Мохова на свободе?

Скопинский маньяк Виктор Мохов, вышедший на свободу после 17 лет отсидки, подбросил пищу для размышлений. Не праздный вопрос: что делать с такими людьми?

История скопинского маньяка – один в один голливудский триллер про сексуального извращенца. Четыре года Мохов держал в заточении двух девушек, истязал разными способами и насиловал, в ход шли и резиновый шланг, и слезоточивый газ.

В начале марта 70-летний Мохов вышел из колонии и тут же нарушил правила освобождения: поехал не в городок Скопин Рязанской области, где жил и прописан, а в Москву на ток-шоу. На малую родину он все же вернулся, и местные боятся, что Мохов совершит рецидив.

Психиатр Владимир Файнзильберг считает, что их опасения обоснованны и пожилой возраст не помеха для маньяка.

– Надо учитывать, что сегодня, в 20-е годы XXI века, общая продолжительность жизни и сексуальная активность выросли. И думать, что уровень гормонов у Мохова упал настолько, что у него не возникнет желания, очень сомнительно, – говорит Файнзильберг.

По мнению психиатра, в контроле за сексуальными преступниками есть выход – это либо химическая кастрация, либо контроль за уровнем тестостерона в крови, но в России об этом даже дискуссий не ведется.

– Это человек с психическими отклонениями. Почему на стадии расследования или судебного заседания ему не был поставлен психиатрический диагноз и не проведено лечение? Наша психиатрия в угоду обществу таких людей признает вменяемыми, – говорит криминалист Лев Бертовский. – Признали бы больным – отправили бы в больницу и лечили до конца жизни.

По мнению криминалиста, контроль за такими, как Мохов, недостаточен. Нужна совместная работа ФСИН и психиатров, использование чипов, психиатрическая экспертиза при освобождении. Все это должно быть регламентировано законом.

Маньяки выходят на свободу не каждый день, но и исключением из правил Мохова назвать нельзя. В 2012 году в родной поселок вернулся маньяк, отсидевший свое, – Владимир Ретунский. В ОВД Поворино Воронежской области «Собеседнику» заявили, что за ним ведется строгий административный контроль, но не смогли даже уточнить, жив он или нет…

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Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2021 под заголовком «Иногда маньяки возвращаются».