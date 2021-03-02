"Может повторить": скопинский маньяк 3 марта выходит на свободу

Психиатр оценил опасность извращенца Виктора Мохова, отсидевшего 17 лет. Рязанцы уже в ужасе от новости о его освобождении.

В начале марта Виктор Мохов, известный как скопинский извращенец, выходит из колонии. У его бывших пленниц и жителей города Скопино Рязанской области известие вызвало ужас. Sobesednik.ru спросил у психиатра, обоснованы ли их опасения и может ли скопинский маньяк совершить нечто подобное.

В течение 17 лет Виктор Мохов удерживал в бункере, изнасиловал и истязал двух девушек. Одна из жертв родила от него двух детей, в третью беременность у нее случился выкидыш. В 2004 году девушки, потерявшие надежду, вышли на свободу, помогла записка, которую передала на волю одна из них. Как оказалось, Мохов ранее совершил похожее преступление, но его пленница смогла выбраться из бункера и не обращалась в правоохранительные органы.

Суд приговорил маньяка к 17 годам лишения свободы, и в марте 2021 года срок заключения подошел к концу.

70-летний Мохов скоро вернется на свою малую родину. Его жертвы и соседи в шоке, они не верят, что Мохов может «завязать».

Психиатр Владимир Файнзильберг считает, что их опасения вполне обоснованы.

– Мировая статистика говорит о том, что 98% людей, совершивших сексуальные преступления против личности, особенно это касается педофилов, по освобождении возвращаются к тому, чем занимались.

Вероятность повторения тех же самых сексуальных преступлений очень высока, несмотря на возраст Мохова и на то, что уровень половых гормонов к 70 годам, конечно, падает, – говорит эксперт.

Но надо учитывать, что сегодня, в 20-е годы XXI века, общая продолжительность жизни и сексуальная активность выросли. И думать, что уровень гормонов у него (Мохова. — Прим. Sobesednik.ru) упал настолько, что у него не возникнет желания, очень сомнительно.

Психиатр Владимир Файнзильберг//фото: Фейсбук

По словам психиатра, в контроле за сексуальными преступниками есть выход — это либо химическая кастрация, либо контроль за уровнем тестостерона в крови, с которым неизбежно связан всплеск насилия, но в России об этом никаких дискуссий не ведется. Поэтому единственная надежда на правоохранительные органы, которые в течение нескольких лет с момента освобождения (не месяцев!) осуществляют административный надзор за преступниками. Бывший заключенный обязан несколько раз в месяц отмечаться в отделении полиции, не посещать массовые мероприятия и выходить из дома с 22.00 до 6.00.

В 2012 году «Собеседник» писал о похожей истории с маньяком Владимиром Ретунским из Воронежской области, который насиловал, убивал и уродовал тела своих жертв.

Скопинцы с ужасом ждут возвращения Виктора Мохова из тюрьмы//фото: стоп-кадр YouTube

Его односельчане были не в восторге, когда узнали, что маньяк, жестоко убивший одну из своих жертв на пороге ее дома, возвращается с зоны. Однако, как нам рассказали в ОВД Поворино, после выхода на свободу Ретунский (а он ровесник Мохова) не совершал серьезных преступлений и больше не привлекался. В полиции этот факт связывают с жестким контролем за преступником. Правда, жив ли он сейчас, нам пояснить затруднились, сославшись не отсутствие информации по этому вопросу...