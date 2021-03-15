"Сбылась мечта миллионов": Ксении Собчак "отрубили" руку

Известная телеведущая Ксения Собчак выложила пост в Instagram, где у нее отрублена кисть правой руки.

Но не спешите впадать в шок – это была всего лишь сцена для фильма.

«Когда снимаешь документальный фильм, все должно быть документально!» – подписала кадр Собчак. Позже Ксения пояснила, что съемки проходят в Якутии.

К жуткому фото сразу же посыпались издевательские комментарии.

«Исполнил мечту многих», – иронизирует один фолловер.

«А чего не голову?» – спрашивает второй.

«Так маникюр дешевле будет выходить», – нашла свои плюсы девушка.

«Треш какой-то! Зачем такую гадость публиковать вообще?» – вопрошает мама троих детей.

Ксения с мужем Константином Богомоловым

«Ксюша, ваша больна фантазия вот уж точно не имеет границ!» – напоминает историю со свадебным катафалком еще одна женщина.