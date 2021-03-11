Собчак предложила Маниже отобрать у ЮрКисса скандальный орден Путина

Ксения Собчак призналась, что восхищалась будущей представительницей России на «Евровидении» еще 6 лет назад.

Несколько дней назад стало известно, кто представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021»: выбор телезрителей пал на певицу Манижу. Кому-то ее кандидатура пришлась по душе, кто-то расценил ее нейтрально, но, как обычно, нашлись и критики.

Также несколько дней назад стало известно, что Фонд по борьбе с домашним насилием «Насилию.нет», созданный юристом и политилогом Анной Ривиной, был признан Минюстом иностранным агентом со всеми вытекающими из этого последствиями.

Ксения Собчак в своем Instagram решила поддержать обеих женщин, попавших под пресс – общественного мнения и закона.

Певица Манижа//фото: "Первый канал"

«Пока мы с командой в далекой командировке, хочу рассказать вам о двух прекрасных девушках. Певица Манижа, творчество которой я нежно люблю и горжусь, что приглашала 6 лет назад еще тогда начинающую певицу выступить на открытии журнала «Lofficiel». И Анна Ривина, создательница фонда по борьбе с домашним насилием, с которой мы делали совместные проекты и много раз выступали на разных медийных форумах по проблеме закона о домашнем насилии. И фонд этот почему-то отчаянно не хотят принимать в правильном виде.

Что же объединяет этих двух героинь?

Манижа будет представлять страну на Евровидении, а Анна стала первой русской девушкой на обложке журнала «TIME», – напомнила Собчак.

Казалось бы, вот он – идеальный повод для настоящего, а не квасного патриотизма. «Умные» чиновники должны были бы «подхватить» эти две разные, но такие прекрасные истории успеха, чтобы показать русских, которыми мы все можем гордиться. Но не тут-то было.

Анна Ривина//фото: личный архив А.Ривиной

Про Манижу я читаю какие-то адовые комментарии про «недорусскую», про то, что она «разрушает образ России, поддерживая ЛГБТ», что песня «Russian woman» как-то «не так» представляет русскую женщину и прочую ересь.

Анну Ривину благодаря нашим прекрасным законам признали «иностранным агентом» и вынуждают съехать из офиса вместо того, чтобы дать гранты на благое дело защиты женщин от агрессоров».

«Почему так?» – задалась вопросом Ксения Собчак. И сама же предложила варианты для восстановления справедливости.

ЮрКисс с мамой, певицей Еленой Север//фото: Global Look Press

«Почему даже из циничных соображений «позитивного имиджа» власть не в состоянии понять, что таких надо делать героинями страны, а не ЮрКиссу орден давать? – напомнила Собчак недавний скандал с награждением сына продюсера Владимира Киселева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». – Самую большую Ярость у меня вызывает даже не коррупция, а вот это. Бесконечная отрицательная селекция. Когда в «лучшие» выбирают как на подбор худших... Наша команда всегда следит за настоящими героями, и советую своим коллегам-журналистам побольше рассказывать именно о таких примерах классных русских».