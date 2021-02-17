"Безобразие на госуровне!": Соседов обратился к Путину из-за награждения ЮрКисса

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что указ президента девальвирует ценность награды, и счел себя более достойным медали, чем сын Владимира Киселева. По мнению Соседова, 23-летний ЮрКисс мог получить государственную награду благодаря богатому папе.

Певец ЮрКисс (настоящее имя Юрий Киселев), о существовании которого многие еще недавно и не подозревали, в считанные дни стал одним из самых обсуждаемых артистов. Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, что вызвало бурю негодования в соцсетях.

Недоумение в связи с госнаградой ЮрКисса испытывает и известный журналист, музыкальный критик Сергей Соседов.

– Я даже имени не знал этого ЮрКисса раньше и уж тем более не слышал, как он поет! – сетует в интервью Sobesednik.ru 52-летний Соседов. – Услышал о нем, только когда президент ему пожаловал медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Правда, медаль – это не орден, гораздо ниже по статусу, но тем не менее! ЮрКисс и медали, на мой взгляд, не заслуживает!

Хочется спросить у Путина: почему тогда мне не пожаловали медаль? – удивляется Сергей Соседов. – Я думаю, что мои заслуги гораздо больше, чем заслуги ЮрКисса!

Стоит отметить, что из-за острой реакции общества на награждение медалью самому ЮрКиссу пришлось объясняться в Сети. По словам певца, он удостоился этой чести за участие в организации и проведении концертов в Донецке и Крыму, а также мероприятий в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. Но по мнению Соседова, награда певцу могла достаться благодаря его состоятельному отцу – основателю и владельцу «Русской медиагруппы» Владимиру Киселеву.

– Если ЮрКисс действительно поднимал дух людей на Донбассе или рисковал жизнью, то почему мы об этом ничего не знаем? – уточняет Соседов. – Я ничего не слышал о ЮрКиссе в связи с этим. А я, извините, не в тайге живу! Ведь публичная награда должна быть вручена за заслуги, которые видны!

ЮрКисс с мамой, певицей Еленой Север

Соседов напоминает о системе присвоения почетных званий, действовавшей в СССР.

– Чтобы артист получил звание, собиралось множество документов, директора артистов бегали по разным инстанциям – Министерство культуры, отдел ЦК КПСС, собирали грамоты Министерства обороны, проводили благотворительные концерты в воинских частях и т.д., – отмечает музыкальный критик. – Имел значение стаж артиста на сцене. А еще звания не могли вручаться чаще, чем один раз в пять лет. Например, если тебе дали Заслуженного артиста в 1980 году, то Народного ты мог получить только в 1985-м.

По мнению Сергей Соседова, сегодня в вопросе награждения немалую роль играет протекция со стороны влиятельных людей.

– Лично я не понимаю, за что некоторым артистам дают звания.

Вот, к примеру, почему Инна Маликова является Заслуженной артисткой России, а Сергей Пенкин, до которого ей сто верст, извините, плыть и не доплыть никогда, этого звания не имеет?!

Хотя, за Сергея много раз подписи собирали. И Кобзон подписывал ему ходатайство, и Лещенко, и Долина. Уже и Кобзона нет, а Пенкин все без звания и даже без медали.

Та же самая ситуация и у Александра Пескова – артиста-пародиста. Уж какой он имел успех, какие программы собирал, его все любят! Даже Пугачева пыталась ему звание Заслуженного артиста пробить, но до сих пор этого не случилось.

А тут какому-то ЮрКиссу дали медаль! Это безобразие на государственном уровне! – считает Соседов.

И потом, президент должен понимать: давая медали таким образом, он девальвирует ценность самой награды! Где справедливость? Хотел бы я спросить об этом Путина. Но ответа мы с вами, конечно, не получим!

Мы спросили музыкального критика, скажется ли как-то скандальный флер от награждения медалью на репутации ЮрКисса. Соседов уверен, что никак не скажется.

– Ему, я думаю, это все фиолетово! – предполагает критик. – У него папа очень богатый, он обласканный. Я думаю, что эта ситуация на него никак не повлияет, он в полном шоколаде. Да что ему горевать? У него на пять жизней вперед все обеспечено! Это нам с вами надо горевать и ушками шевелить, чтобы что-то заработать. А у него и так уже все есть!