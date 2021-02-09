"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию

Музыкальный критик Сергей Соседов накинулся на певицу и заявил, что ее не надо пускать на телевидение.

Выступление Марии Максаковой в «Пусть говорят», где она в течение трех вечеров подряд сетует, что никак не может наладить отношения со своей знаменитой матерью Людмилой Максаковой, многие знаменитости восприняли без восторга. Например, легендарная актриса Тамара Семина в интервью Sobesednik.ru назвала оперную диву «недочеловеком» и «отвратительной штучкой».

Музыкальный критик Сергей Соседов, как выяснилось, тоже в ужасе от приезда Марии в Россию.

– Я не знаю многих вещей, происходивших в этой семье, – говорит Соседов. – Наверняка у них что-то скрыто под ковром. Людмила Максакова – легендарная актриса, но весьма скрытная. Поэтому у нее непростые отношения с дочерью.

Сергей Соседов // фото: скриншот YouTube

Соседова больше удивляет другое. Критик не понимает, почему Марию так радушно принимают в России.

– Маша – предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! – уверен Сергей.

Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? – удивляется Соседов. – Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Ее уровень – уровень музыкального училища. Ей еще учиться и учиться, чтобы стать хорошей артисткой. Но она ушлая, пронырливая. Всех свела с ума, поэтому ей эфиры и дают.

Она лила грязь на Россию, – напоминает Сергей Соседов. – Почему у нее никто не спрашивает, раскаивается ли она в этом?

Кто вообще такая Максакова, чтобы ей давать слово? – возмущается критик. – Что она может рассказать? Ума не приложу. Слушать о том, как она была с тем, другим, пятым и десятым я лично не хочу. Маше просто повезло в жизни. Она родилась под счастливой звездой. А талантов у нее нет никаких.