"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе

Музыкальный критик сделал сенсационное заявление и разоткровенничался о своей второй половинке.

После шоу «Ты – суперстар» Сергей Соседов нарасхват. У него берут интервью, его приглашают на съемки. Не остается Сергей и без… женского внимания. Критика атаковали дамы, предлагающие ему себя в невесты. Такие сообщения появляются в сети регулярно.

– Глупо комментировать эти сообщения, – говорит Сергей. – Слава Богу, это не носит характер массового психоза. Но люди пишут. Значит, я вызываю интерес.

На самом деле меня женщины всегда очень любили, – признается Соседов.

Если кто что и делал в этой жизни для меня, то в первую очередь женщины. И я за это им очень благодарен. Они мне и помощь предлагали, когда было плохо…

Но люди должны понимать, что в моей жизни свадьбы уже не будет, – заявляет критик. – Не у всех бывают свадьбы – даже у тех, кто женится. Свадьба – это празднество. Мне уже это не нужно. На самом деле со мной мало кто хотел знакомиться для постоянной жизни, семейной... Сказать, что у меня был поток воздыхателей или воздыхательниц, я не могу.

Сергей Соседов // фото: скриншот YouTube

Сергей, никогда не скрывавший своего интереса к мужчинам, не исключает, что может согласиться на гражданский брак с женщиной.

– Но могу такое именно лишь представить. Я могу много что представить. У меня хорошее воображение, богатая фантазия, – откровенничает Соседов. – Какой может быть моя половинка? Человек хорош своим наполнением, интеллектом, душевными качествами.