"Бездарное судилище!": Соседов жестко разнес финал шоу "Суперстар"

В эфире НТВ показали финальный выпуск шоу «Суперстар. Возвращение». Победителями проекта стали Богдан Титомир и Ирина Шведова. Заветные статуэтки они получили из рук предыдущей триумфаторши «Суперстара» – певицы Азизы.

В эфире финал программы получился красочным и веселым. Однако, как выяснилось, не все так гладко. Музыкальный критик Сергей Соседов, который оценивал нынешних «суперстаров», например, остался в ужасе от увиденного…

– Эфир изобиловал многочисленными мелкими, непристойными разборками со стороны почти всех участников шоу в отношении меня, – говорит Сергей.

Я услышал, что кто-то, оказывается, хотел набить мне морду. Трубач – запустить микрофоном в меня, Левкин вообще заявил, что я оскорблял его. Хотя все видели, что оскорблял не я, а, наоборот, он меня... И потом извинялся за это!

Лолита, Богдан Титомир, Ирина Шведова, Азиза и Вадим Такменев//фото: скриншот YouTube

Участники утверждали, что я говорю ерунду, петь не умею, оценки ставлю не те… Ни один из них не сказал в мой адрес ни одного доброго слова! Понятно, что все эти сюжеты были подобраны редакторами программы, поскольку никак не могло быть, чтобы никто не сказал обо мне ничего хорошего. Такое невозможно хотя бы по закону больших чисел, – считает Соседов. – Просто всё хорошее обо мне было не нужно в шоу, нужны были одни только комья!

Зрители назвали Соседова самым честным членом жюри//фото: скриншот YouTube

В итоге праздничный новогодний концерт превратился в тупое и бездарное судилище «самого честного и бескомпромиссного», как пишут зрители, члена жюри.

Шокированный Соседов обратился к продюсеру и ведущему шоу Вадиму Такменеву с просьбой прояснить ситуацию. Он был уверен: Вадим ему ответит.

– Я написал об этом Такменеву, но ответа конечно же не получил, – вздыхает Соседов. – И вряд ли получу.