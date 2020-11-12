Соседов устроил грандиозный скандал на НТВ: Не хочу и слышать Лолиту!

Между певицей и музыкальным критиком идет настоящая война.

На НТВ продолжают снимать новый сезон шоу «Суперстар. Возвращение». Sobesednik.ru уже писал о конфликте Лолиты и Сергея Соседова, который развернулся на съемках. Как выяснилось, противостояние двух звезд продолжает набирать обороты.

С самого первого выпуска Лолита была настроена к Соседову скептически. Она регулярно над ним посмеивалась, оскорбляла и даже унижала. В какой-то момент певица и вовсе довела критика до слез. Стерпеть такое к себе отношение Соседов не смог.

Во время очередной съемки Сергей по традиции оценивал выступления участников: звезд 90-х, которые решили вернуть свою популярность. После выступления конкурсантов Соседов собрался уходить из студии, но его попросили остаться.

– Чего мы ждем? – поинтересовался Сергей.

– Ждем Лолиту, – ответил продюсер шоу Такменев. По задумке новый выпуск шоу должен был заканчиваться ее сольным номером.

«А я не хочу слушать Лолиту!» – заявил Соседов. Лолита услышала слова Сергея из-за кулис. Ее реакция не заставила себя долго ждать. «Не хочет – пусть уходит!» – выкрикнула певица.

Впрочем, певица Марув, которая также является членом жюри, уговорила Сергея остаться на съемку номера Лолиты. Однако во время ее выступления критик даже не посмотрел на сцену.

– Лолита все это видела и была в злющая-презлющая, – сообщила нам одна из зрительниц массовки. – Думаю, расслабляться нам не стоит. На следующих съемках конфликт между Лолитой и Соседовым разгорится с новой силой. Нам Сергея жаль: его используют как мальчика для битья. А ведь на самом деле его комментарии – самые профессиональные и честные. Даже Александр Серов, который тоже снимался как член жюри, с Сережей не сравнится.

Вера Павлова.