Вадим Такменев попал в скандал накануне возвращения шоу "Ты – суперстар"

Известный телепродюсер и медиаменеджер Николай Картозия разнес ведущего НТВ Вадима Такменева.

Телеканал НТВ объявил о перезапуске популярного шоу нулевых «Ты – суперстар!» Новая версия музыкального проекта выйдет под названием «Суперстар! Возвращение». Его ведущими станут Лолита и Вадим Такменев, а участниками – 8 артистов, пик популярности которых пришёлся на 90-е годы.

Вадим Такменев для НТВ сейчас примерно то же, что Иван Ургант для «Первого канала» или Владимир Соловьев для «России 1»: ведущий-многостаночник. «Ты – суперстар» станет третьим телепроектом Вадима – вдобавок к «Центральному телевидению» и «Ты супер!»

О том, насколько справедлива ассоциация этих трех шоу у зрителей только с именем Вадима Такменева, резко высказался продюсер и создатель проектов «Центральное телевидение», «Ты – суперстар» (и многих других, но уже не имеющих отношения к деятельности Такменева. – Прим. Sobesednik.ru) Николай Картозия. До 2012 года – ключевой сотрудник НТВ, глава Дирекции праймового вещания телеканала, а сейчас – генеральный директор телеканала «Пятница!»

Николай Картозия

– Телеканал НТВ запускает проект «Ты – суперстар». Ведущий – Вадим Такменев. Также в этом сезоне на НТВ продолжается «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым, – перечисляет Николай Картозия.

Изначально этот проект («ЦТ». – Прим. Sobesednik.ru) мы с коллегами придумывали под возвращение Леонида Парфенова, но вернуть не вышло, – рассказывает историю создания программы Николай. – И ведущим стал солнцеподобный Вадим. Словом, обеспечили парня хорошими форматами на всю жизнь.

Вы спросите, кто такой Вадим Такменев? – не без иронии напоминает Картозия. – А этот тот самый ведущий, который в прошлом году вел церемонию премии ТЭФИ, где «Пятница!» получила 12 статуэток. А Вадим стоял на сцене и цедил яд в каждой подводке. Настолько радовался за нас. Порадуемся и мы за Вадима. Надеюсь, в этом году он получит ТЭФИ за «Суперстар». Сколько ж можно только за «Центральное телевидение» получать.

Комментарий Николая Картозия

Стоит отметить, что Такменев, комментируя перезапуск «Суперстара», не забыл отцов-основателей шоу. «Впервые он (проект «Ты – суперстар». – Прим. Sobesednik.ru) появился в 2007 году благодаря талантливым людям – Сергею Евдокимову и Николаю Картозии...» – отдал дань ведущий.

Картозия не оставил без ответа и этот комментарий:

– Вадим Такменев назвал нас с Сергеем Евдокимовым (сейчас генпродюсер «Пятницы») «талантливыми людьми». Не продюсерами, не создателями – но хоть людьми! – едко заметил Николай. – Я также хочу назвать людей, не поместившихся в цитату Вадима. Людей, без которых «Ты – суперстар» не случился бы: Жора Крыжовников, Настя Солнцева, Никита Клебанов, Аня Жарницкая, Дина Айрапетова, Илья Белов, Ден, Серега и даже…. Роман супер. Всем вам, друзья, спасибо! А Вадику...»

А Вадику Николай Картозия пожелал удачи.