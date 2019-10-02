Николай Картозия о победе на ТЭФИ: Нас будут полоскать, как ссаных котов!

Телеканал «Пятница!» стал триумфатором на минувшей церемонии «ТЭФИ-2019», победив в 12 номинациях из 16. Вручение телевизионной премии состоялось 2 октября в Театре мюзикла.

Канал «Пятница!», программы которого попали в число финалистов в 16 номинациях, обошел конкурентов в обеих частях церемонии: премии сначала вручали в категории «Дневной эфир», а позже – в «Вечернем».

Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия, получив очередного Орфея, не успевал вернуться на свое место в зале, как его снова вызывали на сцену. Лучшими по итогам минувшего телесезона стали следующие проекты и ведущие «Пятницы!»: «Пятница!News» (информационная программа), «AGENT SHOW с Анастасией Ивлеевой» (развлекательное ток-шоу прайм-тайма), Анастасия Ивлеева в «AGENT SHOW с Анастасией Ивлеевой» (ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма), «На ножах» с Константином Ивлевым (развлекательная программа), «Инсайдеры. Расследования с внедрением» (журналистское расследование)... Продолжать перечислять программы «Пятницы!», получившие статуэтку работы Эрнста Неизвестного, можно долго.

Особенная пикантность ситуации с победой «Пятницы!» в том, что право транслировать церемонию вручения в этом году досталось каналу НТВ. Разумеется, НТВ рассчитывал и сам оказаться в числе победителей, но... Но Картозия, который, кстати, сам много лет проработал на НТВ, был его топ-менеджером и уходил очень нелегко (но это отдельная история), снова и снова буквально уводил из-под носа у ведущего вечера Вадима Такменева стоявшие на сцене призы.

Под занавес церемонии кто-то из энтэвэшников не выдержал удара и отпустил в адрес триумфаторов едкое замечание. Картозия не стал это глотать и тут же ответил, тем более что случай оказаться вновь у микрофона представился очень быстро: «Я радовался, когда Вадим Такменев несколько лет назад получал приз за "Центральное телевидение", которое мы вместе с ним придумали. НТВ тогда уже рассталось со мной. Искренне радовался. А теперь я рад, что Сергей Майоров называет меня не подлецом и ублюдком, как обычно, а Николаем Борисовичем», – сказал Картозия.

– Что сегодня наш день, я понял, когда узнал, что у нас 16 номинаций, – признался «Собеседнику» Николай Борисович уже по окончании церемонии. – До этого нас прокатывали, но теперь это было бы сделать сложно. Однако что мы получим столько призов, и подумать не мог. Я в полуобморочном состоянии от того, что случилось. Понимаю ненависть коллег... Но я же не сам за себя голосовал. Чего же теперь обижаться, что мы «испортили» НТВ праздник? Понимаю, что ближайшие две-три недели нас будут полоскать в анонимных телеграм-каналах, как ссаных котов. Мы и это переживем. Я «Пятницу!» в обиду не дам. Учитесь, господа, талантливо работать!