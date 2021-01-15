"Это не последний и даже не предпоследний муж!": Соседов раскритиковал новый брак Лолиты

Лолита Милявская призналась, что тайно вышла замуж. Произошло это на шоу «Новогодняя маска», которое было показано на НТВ в Новогоднюю ночь. Личность своего шестого по счету супруга певица раскрывать не стала. Своими мыслями о новом браке Лолиты с Sobesednik.ru поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

Напомним, что в прошлом году Лолита рассталась со своим пятым мужем – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. После скандального развода певица не афишировала свою личную жизнь. В эфире «Новогодней маски» Милявская скрывалась за образом подарка. Никто из членов жюри не догадался, что за этим костюмом прячется именно Лолита.

– Лол, прости. Знакомы 30 лет, но удивила настолько… Как я мог тебя не узнать, – произнес Филипп Киркоров, когда Милявская показала свое лицо.

Филипп предположил, что секрет Лолиты кроется в том, что она влюбилась и поэтому преобразилась, скинув лишние килограммы.

– Вообще-то я уже замужем! – воскликнула счастливая артистка.

Сергей Соседов на протяжении нескольких месяцев работал с Лолитой на другом шоу – «Суперстар! Возвращение!», но он тоже не в курсе смены семейного положения певицы.

– Мне даже не интересно знать – вышла она замуж или не вышла, – сказал нам 52-летний музыкальный критик. – Это не имеет значения ни для кого, и, мне кажется, даже для нее самой.

Сергей уверен, что если Лолита действительно вступила в шестой брак, то на нынешнем супруге она все равно не остановится.

– Лолита коллекционирует мужей, – поясняет Соседов. – Просто у нее новый временный роман на два-три года, может быть, на пять лет. Это не последний муж Лолиты и даже не предпоследний. Их еще будет очень-очень много. Она такой человек – ей нужны разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины. Это такой тип женщин. Она может говорить, что ищет одного и на всю жизнь, но на самом деле это не так. Если бы она искала одного, уже давно бы его нашла. Лолита так устроена. Здесь нет ничего предосудительного и странного. Это все старо как мир.