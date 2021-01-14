"Соседов выражал мнение зрителей!": Шведова рассказала правду о "Суперстаре"

Алексей Навальный // фото: Instagram

"Будет много жертв": политолог оценила последствия от возвращения Навального
Фото: Global Look Press

Природа или коррупция: кто виноват в трагедии на "Горе Отдельной"?
Николай Цискаридзе // фото: Global Look Press

Цискаридзе после Дзюбы. Лазарев следующий? В России мода на нетрадиционный компромат
Театры снова жалуются на давление драматурга Полякова // фото: Андрей Струнин

"Только финансовый расчет": стала известна истинная причина ссоры Полякова с театрами
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский: Собянин – человек вполне президентского калибра
Жириновский "на подсосе" у государства: как ЛДПР разбрасывается бюджетными миллиардами
Олег Шеин: Что бы ни говорил Силуанов, деньги на индексацию пенсий работающим – есть

Новости дня

14 января, четверг

[16:08]Во ФСИН говорят о готовности задержать Навального
[15:50]В перечень для расчета инфляции вошли препараты против COVID-19 и видеосервисы
[15:38]Илья Авербух подтвердил, что спортивная карьера фигуристок становится короче
[15:24]Из-за сильных морозов в Московском зоопарке ушла в спячку енотовидная собака
[15:07]Поправки от Минюста могут увеличить число внеплановых проверок в НКО
[14:12]Убивший педофила уфимец приговорен к восьми годам колонии строгого режима
[13:03]В Питере мужчине хотят запретить вход в метро из-за игры в мяч на путях
[12:41]В Сирии связали усиление ИГИЛ с уходом бойцов ЧВК "Вагнера" с востока страны
[12:27]Каждая третья семья в России потратила на Новый год меньше 5 тысяч
[11:27]Росздравнадзор: В России пока запрещено использовать иностранные вакцины
[10:54]Минпромторг выступает за снятие запрета на торговлю алкоголем в интернете
[10:27]Минстрой хочет зарегулировать рынок аренды жилья. Эксперты прогнозируют рост цен
[09:50]В Москве заторы из-за снега. Водителей просят пересесть на общественный транспорт
[09:43]В столице завели дело на ударившую клиента электрошокером женщину-водителя такси
[09:17]Собянин: Школы начинают учиться очно, а вузы остаются на удаленке минимум неделю
[09:02]Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань. Уже год их к расследованию ковида не допускали
[08:30]На Москву выпали 20% месячной нормы осадков. Погода будет неприятной весь день
[08:03]Навальный летит за решетку, США штормит, цены бьют по сетям. Главное к четвергу
[06:58]Второй импичмент, обращения, объяснения и оправдания. Главные новости из США
[06:10]Появился синопсис нового сериала о "Властелине колец". На него потратят $1 млрд
[05:39]В Госдуме перед выборами заявили о планах отменить ОГЭ. В Правительстве против

13 января, среда

[23:10]Mash: ФСИН объявила Навального в федеральный розыск
[22:01]Свекор судьи по делу Навального получает госконтракты от ФСИН
[20:46]Хлеб в Туркменистане стали продавать при предъявлении справки о составе семьи
[20:09]Верзилов и Варламов вместе с попутчиками освобождены в Южном Судане
[19:37]Еще одно судебное заседание по делу против Навального назначили на 20 января
[19:11]Петербурженка оспорила помещение в обсерватор в марте 2020 года
[18:09]Кроме Варламова и Верзилова в Южном Судане задержаны пилоты самолета
[17:29]"Проблемы со структурой, а не со смайлами": в МЧС извинились за эмодзи в пресс-релизе
[16:20]В Иркутске присяжные оправдали экс-депутата, обвиняемого в причастности к расчлененке
[14:57]Верзилова и Варламова задержали в Южном Судане из-за пульта от дрона
[14:08]В Петербурге задержали крупного криминального авторитета Аноху
[13:44]Симоновский суд может лишить Навального свободы 29 января
[12:59]Заболевший COVID-19 президент Армении госпитализирован с двусторонней пневмонией
[11:57]Во Владивостоке чиновников уличили в сомнительном расходовании средств на скульптуру крысы
[10:38]Малкин планирует стать первым российским хоккеистом, взявшим четыре Кубка Стэнли
[10:08]Минюст хочет усилить контроль за НКО через получение доступа к банковской тайне
[09:45]Вирусолог: РФ находится на зимнем плато по COVID-19, заболеваемость пока высокая
[08:56]В красноярской больнице проводятся обыски по делу о хищениях на 113 млн
[07:57]Двойник Чака Норриса у Капитолия и ковид-приложение "Сбера": новости к утру 13 января

Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Константин Ивлев // фото: Instagram
Рецепт: Аджапсандали от Константина Ивлева
Фото: depositphotos
Рецепт: "Мимоза" с фишкой
фото: Global Look Press
Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"
Главный Дед Мороз России // фото: Пресс-служба российского Деда Мороза
Российский Дед Мороз дал советы по выбору новогодней ёлки
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
Звездные разводы // фото: Global Look Press, Instagram
Одни звезды сошлись, другие разошлись: Топ-5 свадеб и разводов в 2020 году
Фото в статье: Global Look Press, личные архивы героев публикации
Разин минус 48 кг, Фадеев – минус 82: Кто кого "перехудел" в 2020 году
Фото в статье: пресс-служба СТС
Торт-желе и салат по ла-рошельски: что приготовить на праздниках, если оливье надоело
Фото: Global Look Press
Тверской губернатор без маски и дорогой липецкий хлеб: что обсуждали в Сети?
sobesednik logo

"Соседов выражал мнение зрителей!": Шведова рассказала правду о "Суперстаре"

Шоу-бизнес
15:14, 14 января 2021

"Соседов выражал мнение зрителей!": Шведова рассказала правду о "Суперстаре"
Фото в статье: личный архив Ирины Шведовой
Фото в статье: личный архив Ирины Шведовой

Победительнице шоу пришлось бороться со страхами и выступать с недомоганием. 

Во время новогодних праздников на НТВ состоялся финал шоу «Суперстар! Возвращение!». Одной из победительниц проекта стала певица Ирина Шведова, прославившаяся в 90-х благодаря хитам «Белый вальс» и «Америка-разлучница». В беседе с Sobesednik.ru Ирина рассказала о трудностях, через которые прошла на проекте и поделилась своим видением конфликта между Лолитой Милявской и Сергеем Соседовым

По словам Ирины, во время съемок шоу в 16-м павильоне «Мосфильма» у нее были практически домашние условия. 

– Возле павильона большая парковка, и когда выходишь из машины, видишь огромные декорации, которые стоят у входа, прямо на улице – колонны, размером под крышу, необъятная лодка, громадная гипсовая рука… Сразу чувствуются грандиозные масштабы… Заходишь – в коридоре сразу манящий запах кофе… У меня в гримерке был диванчик, я принесла туда подушку с халатом и очень обрадовалась, что есть душ, – говорит 61-летняя Шведова. – Нас вкусно и полезно кормили – можно было выбрать из меню то, что тебе подходит… Я даже сбросила на проекте свои лишние килограммы! 

Но все же, иногда приходилось непросто. 

– Времени на подготовку было крайне мало, все существовали в режиме «нон-стоп», – продолжает артистка. – Некоторые из участников заболели, в том числе и я. Но, преодолевая недомогания, с пакетом таблеток и микстур, все же держали себя в форме и работали.  

–Какие номера были для вас особенно сложными? 

– Очень боялась упасть с высокой платформы своих босоножек на песне «Босая», и от этого мои танцевальные движения были весьма скованными… После этого я дважды вышла на сцену (в других номерах) в самом деле босая и порхала, как мне хотелось. А еще были мучительные поиски костюма для песни «Шарманка»… Костюмеры дважды перешивали отобранный вариант, но в итоге пришлось от него отказаться, и появилось то платье, в котором ощущение на сцене было органичным. Это было очень важно, ведь я танцевала в этом номере с балетом. И даже на столе! И вот оставался финальный этап… Тема – «Душа поет». А она у меня поет на украинском… Выбрали народную песню «Ой, у вишневому саду». Исторически для украинской женщины выйти на улицу без «намыста» – все равно, что выйти голой. Это – оберег, защита от злых духов и недобрых людей. В последний день перед съемками я предложила в кульминационный момент порвать на себе бусы. Режиссер Андрей Царь одобрил эту идею, но времени оставалось крайне мало. Поехали в магазин, полночи вместе с подружкой нанизывали бусины, проверяли толщину нитки. На репетиции я просто обозначала этот момент поднятой рукой – ведь бусы были в единственном экземпляре… И вот наступил «час икс», камеры были наготове, и все получилось очень эффектно! «Я жити хочу, я люблю!» – и бусы покатились по сцене… 

–Изменилась ли ваша жизнь после проекта? 

– Она изменилась незадолго до него. Меня снова пригласили работать режиссером и педагогом в наш подольский детский музыкальный театр «Синяя птица», где я ранее поставила шесть спектаклей. Так что мой день сейчас начинается и заканчивается в заботах о костюмах, реквизите, расписании репетиций. После шоу появились предложения участвовать в телевизионных программах, общение с журналистами. Это очень приятно. Уже прошло два прямых эфира с Америкой. 

–С кем из артистов сблизились на съемках? 

– Вся команда подобралась весьма удачно. Я ощущала поддержку ото всех! Даже собрала на память автографы на тексте гимна «Суперстар». Было такое чувство, что мы расставались после летней смены в пионерском лагере. Еще очень тронуло, что ко мне подходили жены Коли Трубача, Володи Левкина, Влада Сташевского, говорили комплименты. С Николаем мы раньше тесно не общались, хоть он тоже с Украины, как и я. Какой он веселый и остроумный человек! Чего стоит его номер «Фигаро», с каким юмором он был исполнен! Мы сдружились с ним и его Леночкой. Влада я раньше совсем не знала. Он оказался интересным и глубоким человеком. С Алисой Мон дружим давно. Мы «одного поля ягодки». С Володей вспоминали начало 90-х, как Бари Алибасов говорил своим «нанайцам»: «Смотрите, как Ирина работает на сцене и учитесь!» У нас за спиной много совместных концертов. Приятно было увидеть в жюри Ангелину Вовк, которая представляла меня на «Песне года». Я очень болела за Анатолия Цоя на шоу «Маска», и вот мы с ним познакомились. И Алексея Чумакова я давно люблю. С Ларисой Долиной, Олегом Газмановым, Александром Серовым, Игорем Крутым нас связывает многолетнее знакомство. Так же, как и с Сергеем Соседовым. 

–Сергей Соседов на шоу вступал в перепалки с Лолитой Милявской и даже жаловался на нее начальству… 

– Соседов – это отдельная персона в шоу-бизнесе! Каким бы он ни казался экзальтированным или манерным – это его органика. То, что он грамотный, профессиональный критик, у него не отнять. Он интеллигентен и эмоционален, и это его достоинства. Многие зрители пишут мне, что высказывая свое мнение, он выражал их мысли. По поводу конфликта с Лолитой мне ничего не известно. Хотя Сергей вполне мог сделать замечание, если ему что-то не понравилось. Он всегда честен и имеет смелость говорить то, что думает. Это вызывает уважение. А Лолита отважно защищала конкурсантов, отстаивая каждый балл. Она ведь сама певица! Это был один из привлекательных моментов шоу – небольшой конфликт всегда создает драматургию!  

Теги: #Сергей Соседов

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Фото в статье: личный архив Ирины Шведовой

Шоу-бизнес

"Соседов выражал мнение зрителей!": Шведова рассказала правду о "Суперстаре"
Фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

"У меня узнаваемое тело!": Цискаридзе впервые прокомментировал секс-скандал с фотографиями
Владимир Конкин с дочкой Софией // фото: Global Look Press; в статье: личный архив Святослава Конкина

Шоу-бизнес

"Копаться в личной жизни людей – отвратительно!": Сын Конкина осудил ток-шоу
Политика
В Кремле три группы влияния: политолог рассказала, что будет с Навальным после возвращения
Кто будет преемником Меркель: шансы друзей и врагов России оценил политолог Рар
Кто заменит Зюганова? СМИ о дискуссии вокруг преемника главы КПРФ
"Всего их было пять": Андрей Караулов детально рассказал о покушениях на Путина
Общество
Сталин – это шаурма, водка, двери и метро: как россияне зарабатывают на имени вождя
"Я уже купил билет": Навальный назвал дату возвращения в Россию
Синоптики назвали дату самой холодной ночи 2021 года
Кто запугал жителей Березников?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Напротив «Сталин Донер» хорошо бы пристроить пиццерию «Дуче», рядом кофейню «Тонтон-макут», через дорогу гриль-бар «Генерал Франсиско», за углом сигарную «Батиста». Мы еще хотели куда-нибудь пристроить мини-прачечную «ФСБ», но тут автор уже почувствовала себя ресторанным критиком и поняла, что пора сворачиваться

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Какие у меня лично экономические ожидания от 2021-го? Все зависит от того, как дальше будет развиваться пандемия. Никакого бурного роста я в 2021-м не жду, не вижу для него никаких факторов. Но, мне представляется, это среднеоптимистический вариант – нас ждет стагнация, барахтанье в болоте

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никто из нынешних росгвардейцев не ответит ни за какие действия: время было такое, скажут они, и все вы были хороши (это правда, незамаранные либо уехали, либо замарались). Бойцам Росгвардии можно не беспокоиться. Их ни в чем не упрекнут, и спрос на них будет серьезный

Культура и ТВ
Назван самый популярный российский телеканал 2020 года
Поедет ли Little Big на Евровидение-2021: новые правила и состав участников
Эдуард Бояков: МХАТ сейчас предельно открыт. У меня даже нет пароля на телефоне и компьютере
"Ходит в синем бушлате, улыбается": адвокат Ефремова рассказал о жизни актера в колонии
Шоу-бизнес
"Соседов выражал мнение зрителей!": Шведова рассказала правду о "Суперстаре"
"У меня узнаваемое тело!": Цискаридзе впервые прокомментировал секс-скандал с фотографиями
"Копаться в личной жизни людей – отвратительно!": Сын Конкина осудил ток-шоу
"Прямой путь к деградации": Ягудин разнес дистанционное обучение школьников

Здоровье
Стресс во время беременности портит будущему ребенку всю жизнь
Боль в голове при коронавирусе – это хорошо? Ученые сделали неожиданное открытие
Ученые: для того, чтобы спать, иметь мозг необязательно
Ученые нашли лекарство, способное замедлять старческое слабоумие
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
10 прибрежных метров... чужие тут не пройдут // Фото в статье: Экологическая вахта по Северному Кавказу, скриншоты с видео
Люди без берегов: смогут ли жители Геленджика искупаться на пляже у "дворца Путина"
Фото в статье: Дмитрий Соколов, скриншоты "Первый канал"
Тесные теремки: появились фото коттеджей Плющенко для Трусовой и Косторной
Сергей и Юлия Скрипали до отравления//фото: Global Look Press
Мать Скрипаля написала сыну перед смертью длинное письмо: стало известно, о чем оно
Фото в статье предоставлены Дмитрием Лисицыным
"Ситуация вопиющая": кто во власти лоббирует курорт, грозящий катастрофой Южно-Сахалинску
«Над городом» // Фото в статье: Global Look Press
"Я родился и живу между небом и землей": Марк Шагал, его Витебск и Белла
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Радзиховский о возвращении Навального:
Если не посадят, значит, его власть больше власти Путина
Адриано Челентано и Клаудия Мори // Фото в статье: Global Look Press
Дочь Адриано Челентано:
Моим родителям нельзя было иметь детей
Александр Мясников // фото: Global Look Press; в статье: Instagram, архив редакции
Александр Мясников:
Новый год люблю справлять в Африке. Секс там был даже в годы СССР
Леонид Агутин // фото: Global Look Press
Леонид Агутин:
Мне не хватает крутизны отказаться от предложений больших каналов
Регина Дубовицкая // фото: в статье: Global Look Press
Регина Дубовицкая:
Винокура и Новикову я держу в ежовых рукавицах!
Николай Цискаридзе // фото в статье: Global Look Press
Скандал с липовым Цискаридзе: Сафронов указал заказчиков "секс-компромата" на артиста
Валерия // фото: Global Look Press
"Что за дурацкое имя?" Валерия поругалась с поклонниками из-за внучки
Георгий Малиновский, участник трех сезонов "Битвы экстрасенсов" // фото: соцсети
Богатый Башаров, взятки, сливы: маг Малиновский окончательно разоблачил "Битву экстрасенсов"
Любовь Успенская // фото в статье: Instagram
"Пора уже о Всевышнем думать!": Успенская разозлила фанатов сосками на Рождество
Фото: Global Look Press
"Люблю пить кровь": звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" признался в каннибализме
Пай Паулиньо де Огум Шороке // YouTube
Бразильский шаман: "Лекарство от коронавируса будет найдено в середине февраля"
Алексей Навальный // фото: Global Look Press
Время выбрано не случайно: Медведев указал на очень странный момент в возвращении Навального
Фото: Global Look Press
Осколки праздника: стекла в московском мусоре стало в 10 раз больше
Фото: Global Look Press
Зюганов глух к жалобам россиян на коммунистов
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Правосудие с привилегиями. Как Дмитрий Мазепин добился банкротства Томета
^