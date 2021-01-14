"Соседов выражал мнение зрителей!": Шведова рассказала правду о "Суперстаре"

Победительнице шоу пришлось бороться со страхами и выступать с недомоганием.

Во время новогодних праздников на НТВ состоялся финал шоу «Суперстар! Возвращение!». Одной из победительниц проекта стала певица Ирина Шведова, прославившаяся в 90-х благодаря хитам «Белый вальс» и «Америка-разлучница». В беседе с Sobesednik.ru Ирина рассказала о трудностях, через которые прошла на проекте и поделилась своим видением конфликта между Лолитой Милявской и Сергеем Соседовым.

По словам Ирины, во время съемок шоу в 16-м павильоне «Мосфильма» у нее были практически домашние условия.

– Возле павильона большая парковка, и когда выходишь из машины, видишь огромные декорации, которые стоят у входа, прямо на улице – колонны, размером под крышу, необъятная лодка, громадная гипсовая рука… Сразу чувствуются грандиозные масштабы… Заходишь – в коридоре сразу манящий запах кофе… У меня в гримерке был диванчик, я принесла туда подушку с халатом и очень обрадовалась, что есть душ, – говорит 61-летняя Шведова. – Нас вкусно и полезно кормили – можно было выбрать из меню то, что тебе подходит… Я даже сбросила на проекте свои лишние килограммы!

Но все же, иногда приходилось непросто.

– Времени на подготовку было крайне мало, все существовали в режиме «нон-стоп», – продолжает артистка. – Некоторые из участников заболели, в том числе и я. Но, преодолевая недомогания, с пакетом таблеток и микстур, все же держали себя в форме и работали.

–Какие номера были для вас особенно сложными?

– Очень боялась упасть с высокой платформы своих босоножек на песне «Босая», и от этого мои танцевальные движения были весьма скованными… После этого я дважды вышла на сцену (в других номерах) в самом деле босая и порхала, как мне хотелось. А еще были мучительные поиски костюма для песни «Шарманка»… Костюмеры дважды перешивали отобранный вариант, но в итоге пришлось от него отказаться, и появилось то платье, в котором ощущение на сцене было органичным. Это было очень важно, ведь я танцевала в этом номере с балетом. И даже на столе! И вот оставался финальный этап… Тема – «Душа поет». А она у меня поет на украинском… Выбрали народную песню «Ой, у вишневому саду». Исторически для украинской женщины выйти на улицу без «намыста» – все равно, что выйти голой. Это – оберег, защита от злых духов и недобрых людей. В последний день перед съемками я предложила в кульминационный момент порвать на себе бусы. Режиссер Андрей Царь одобрил эту идею, но времени оставалось крайне мало. Поехали в магазин, полночи вместе с подружкой нанизывали бусины, проверяли толщину нитки. На репетиции я просто обозначала этот момент поднятой рукой – ведь бусы были в единственном экземпляре… И вот наступил «час икс», камеры были наготове, и все получилось очень эффектно! «Я жити хочу, я люблю!» – и бусы покатились по сцене…

–Изменилась ли ваша жизнь после проекта?

– Она изменилась незадолго до него. Меня снова пригласили работать режиссером и педагогом в наш подольский детский музыкальный театр «Синяя птица», где я ранее поставила шесть спектаклей. Так что мой день сейчас начинается и заканчивается в заботах о костюмах, реквизите, расписании репетиций. После шоу появились предложения участвовать в телевизионных программах, общение с журналистами. Это очень приятно. Уже прошло два прямых эфира с Америкой.

–С кем из артистов сблизились на съемках?

– Вся команда подобралась весьма удачно. Я ощущала поддержку ото всех! Даже собрала на память автографы на тексте гимна «Суперстар». Было такое чувство, что мы расставались после летней смены в пионерском лагере. Еще очень тронуло, что ко мне подходили жены Коли Трубача, Володи Левкина, Влада Сташевского, говорили комплименты. С Николаем мы раньше тесно не общались, хоть он тоже с Украины, как и я. Какой он веселый и остроумный человек! Чего стоит его номер «Фигаро», с каким юмором он был исполнен! Мы сдружились с ним и его Леночкой. Влада я раньше совсем не знала. Он оказался интересным и глубоким человеком. С Алисой Мон дружим давно. Мы «одного поля ягодки». С Володей вспоминали начало 90-х, как Бари Алибасов говорил своим «нанайцам»: «Смотрите, как Ирина работает на сцене и учитесь!» У нас за спиной много совместных концертов. Приятно было увидеть в жюри Ангелину Вовк, которая представляла меня на «Песне года». Я очень болела за Анатолия Цоя на шоу «Маска», и вот мы с ним познакомились. И Алексея Чумакова я давно люблю. С Ларисой Долиной, Олегом Газмановым, Александром Серовым, Игорем Крутым нас связывает многолетнее знакомство. Так же, как и с Сергеем Соседовым.

–Сергей Соседов на шоу вступал в перепалки с Лолитой Милявской и даже жаловался на нее начальству…

– Соседов – это отдельная персона в шоу-бизнесе! Каким бы он ни казался экзальтированным или манерным – это его органика. То, что он грамотный, профессиональный критик, у него не отнять. Он интеллигентен и эмоционален, и это его достоинства. Многие зрители пишут мне, что высказывая свое мнение, он выражал их мысли. По поводу конфликта с Лолитой мне ничего не известно. Хотя Сергей вполне мог сделать замечание, если ему что-то не понравилось. Он всегда честен и имеет смелость говорить то, что думает. Это вызывает уважение. А Лолита отважно защищала конкурсантов, отстаивая каждый балл. Она ведь сама певица! Это был один из привлекательных моментов шоу – небольшой конфликт всегда создает драматургию!