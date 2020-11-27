Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни

Конфликт между Лолитой и Сергеем Соседовым в шоу «Суперстар. Возвращение» продолжает набирать обороты. Милявская регулярно оскорбляет критика, а на одной из съемок и вовсе довела его до слез. О том, почему Лолита проявляет в отношении Соседова агрессию, рассказала его подруга, клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина.

Елена Перелыгина // фото: соцсети

– Честно говоря, я была шокирована поведением Лолиты, – вздыхает Перелыгина. – Столь агрессивно себя вести в отношении такого умного, тонкого и профессионального человека, как Сергей, – недопустимо. Я сразу позвонила ему, чтобы поддерживать. С Сережей мы дружим давно. Но, даже несмотря на наши теплые отношения друг к другу, я могу сказать, что Лолита не имела никакого права переходить на личности и унижать коллегу. В разговоре Сережа признался, что вся эта ситуация его сильно расстраивает и даже угнетает.

Я, как клинический психолог, могу сказать, что Лолита неспроста мерится с Соседовым тем, чем природа ее не наделила, – считает Елена. – Лолита мощна не только внешне, но и внутренне. С годами ее характер ухудшается. После развода с последним мужем он стал обретать мужские черты, усилилась потребность в конкуренции и борьбе с окружающими, повысилась бескомпромиссность и упрямство.

Милявская нападает на Соседова из-за отсутствия регулярной интимной жизни, и мужчины, который бы боготворил ее и утолял все интимные потребности, – продолжает Перелыгина. – Лолита же – женщина-огонь. Нерегулярная половая жизнь превращает ее в дикую агрессивную пантеру, которая заводится с полуоборота, несётся на перебродивших гормонах и уходит в штопор, не в состоянии остановиться.

Перелыгина считает: как только певица наладит интимную сферу, так конфликты с Соседовым и другими людьми сойдут на нет.