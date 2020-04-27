Кто такой Анатолий Цой, победивший в шоу "Маска": карьера и романы певца

Певец Анатолий Цой, который выступал под маской Льва и стал победителем уникального проекта НТВ, не в первый раз снимает все сливки на телеканале НТВ.

Несколько лет назад казах корейского происхождения одержал победу в шоу «Хочу к Меладзе!» Его путь к славе не был молниеносным: с 14 лет Анатолий пел в ресторанах, на корпоративах, пробовал себя в различных проектах Казахстана. Но настоящую славу, путевку в жизнь Цою принес тот проект НТВ. Анатолий стал солистом группы Константина Меладзе «MBAND». Бэнд выпустил несколько хитов, в том числе «Она вернется», который звучал из каждого утюга.

Группа «MBAND»

На музыкальной карьере творческая деятельность Цоя не закончилась. В 2018 году молодой человек показал себя в качестве ведущего на передаче канала СТС «Саранхэ». Игра для влюбленных пар на деньги получила профессиональный телевизионный приз – премию «ТЭФИ» за лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма. Цой пробовал себя и в YouTube-шоу, которое создал вместе со своим другом, но миллионы зрителей оно не завлекло.

Год назад Анатолий заявил о себе как о сольном исполнителе. Под именем «TSOY» молодой человек выпустил сингл и клип «Не больно». А совсем недавно продюсерский центр Константина Меладзе объявил о прекращении существования группы «MBAND».

Константин Меладзе

Проект «Маска» появился в жизни Цоя как раз вовремя. Группа, в которой раньше пел Анатолий, перестала существовать, его сольная карьера сейчас на стадии начала. Вот тут-то Цой в костюме Льва и показал все свои вокальные способности. Члены жюри – Гарик Мартиросян, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез – не уставали восхищаться таким сильным вокалистом и с радостью присудили победу именно ему. Сам Анатолий, получая главный приз шоу «Маска» из рук председателя жюри, выразил надежду, что эта победа поможет ему в развитии сольной карьеры.

Анатолий Цой и жюри шоу «Маска»

Несмотря на его успехи в музыкальной деятельности, об Анатолии Цое многие узнали благодаря певице Анне Седоковой, экс-солистке группы «ВИА Гра». Когда девушка родила своего третьего ребенка, сына Гектора, многие были уверены, что отец ребенка – именно Цой. Седокова постоянно выкладывала фото с молодым музыкантом, а в шоу-бизнесе то и дело ходили слухи об их романе. Но разговоры так и остались разговорами: Седокова нашла нового молодого человека, а за творчеством Цоя мы еще понаблюдаем.