Возвращение Марии Максаковой: мать певицы отказалась принять ее обратно

Оперная дива Мария Максакова после долгого перерыва наконец вернулась в Россию. В Москве она не была несколько лет. В откровенном интервью Sobesednik.ru звезда призналась, что считала поездки в Россию небезопасными.

– Сейчас я уже не боюсь, – говорит Мария. – На сегодняшний день я опасаюсь только Господа Бога. Боюсь прогневить его. А раньше да, я боялась приезжать в Россию. Я допускаю, что за убийством Дениса (Денис Вороненков, муж оперной дивы, которого застрелили в центре Киева. – Прим. Sobesednik.ru) может стоять Денис Панаитов (с которым звезда судится за недвижимость в Москве. – Прим. Sobesednik.ru). Поэтому не знаю, на что этот человек еще способен. Вдобавок развернувшаяся травля против меня на телевидении.

В результате у меня сложилось ощущение, что на меня идет массированная и согласованная атака, – продолжает Мария. – Поэтому я считала свои приезды в Москву небезопасными и много лет в Россию не ездила.

У меня все-таки дети, в том числе маленький ребенок, которого, кроме меня, защитить некому. Хотя, конечно, хотела увидеть старших детей. Безусловно, хотела увидеть маму.

Впрочем, Мария признается: народная артистка Людмила Максакова общаться с ней не спешит.

– Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии, – вздыхает Максакова. – Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы, наконец, с ней пообщаемся побольше.

Откровенное интервью с Марией Максаковой читайте в ближайшие дни на Sobesednik.ru.