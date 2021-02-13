Музыкальный кооператив "Озеро"

В семье владельца Русской медиагруппы (РМГ) Владимира Киселёва большое счастье: Владимир Путин наградил старшего сына Юрия медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». За какую-то «многолетнюю деятельность». Парню (который думает, что он певец) – всего 23 года.

«Собеседник» много писал о семье Владимира Владимировича. Можно сказать, мы плотно следили все эти годы за карьерой всех талантливейших её членов: и Юрия, и Владимира Владимировича младшего (младшенького брата), и их мамы, выступающей под псевдонимом Елена Север. За язвительность Русская медиагруппа даже лишала «Собеседник» аккредитации на свои мероприятия. И, казалось, что семья эта никому в принципе не интересна: ну, выходят, поют под фанеру, устраивают междусобойчик, заставляют Киркорова и всё остальное музыкальное политбюро расшаркиваться в комплиментах. Дело житейское и мелкое, а Киселёвы в стране есть и понаглее.

Но, кажется, Владимир Владимирович старший настолько активно предлагал народу свою родню, что в пятницу вечером после обнародования указа о награждении соцсети и ленты новостей буквально взорвались хохотом вперемешку с проклятиями. «Позорище», «Пипец», «Разве можно это молчать?», «Ничего смешнее я не видела», «Твою ж мать! Это южный парк какой-то!» – это капля в море цензурной части комментариев, которыми делились благодарные зрители друг с другом.

Почему господину Киселёву не жалко своих родных, которым в глаза, может, и говорят комплименты, но за глаза точно смеются или матерятся, неизвестно. Как сами сыновья и жена мужественно выдерживают подобное вполне логичное хейтерство, тоже непонятно (ведь того же свеженаграждённого Юрия уже обвиняли в том, что на его концертах зрителям платили деньги. Именно так: не зрители, а зрителям). Но эти вопросы давние и интимные.

Гораздо интереснее, зачем господину Путину так прокалываться по мелочам в крайне неподходящее время, когда доверие падает и по гораздо более весомым поводам. Впрочем, скорее всего, господин Путин никакого Юрия Киселёва и не знает. Но кремлёвский наградной отдел, видимо, не понял, какую бомбу он подложил Владимиру Владимировичу Самому Старшему. Думали, проскочит? Думали, уважаемое семейство заслуживает и все оценят?

Награждение Юрия Киселёва – мелочь. Но такие мелочи и детальки очень многое говорят о том, насколько обитатели Кремля могли за эти годы потерять связь с реальностью.