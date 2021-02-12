"Кремль выполнил задачу Волкова": почему власть попалась в ловушку, запрещая акцию с "фонариками"

Глава региональных штабов Навального Алексей Волков в последнюю неделю превратился в ключевую мишень для нападок со стороны многих из тех, кто поддерживал январский протест и требовал «продолжения банкета». Для начала соратника оппозиционера подвергли обструкции за позицию по самим протестам. Стоило Волкову объявить о приостановке уличных акций, ему незамедлительно пришлось столкнуться с не самой приятной оценкой своих действий. Не помогла даже вполне вменяемая аргументация, согласно которой из-за большого числа задержанных координировать и организовывать митинги на местах попросту некому, да и в целом существует риск, что люди разочаруются уличной формой протеста.

Разумеется, после этого заявления Волкова появилось множество других «протестных» инициатив, многие из которых в большей степени напоминали попытку перехватить повестку. И дело не столько в отдельных активистах, сколько в риторике системной оппозиции. КПРФ, к примеру, решила оперативно занять «освободившееся место» и планирует собственные акции на февраль. Что же до Волкова, то его некоторые эксперты откровенно высмеивали после предложения выходить во дворы с фонариками. «Это он так шутит?» – вопрошал политолог Борис Кагарлицкий, оценивая перспективы новой формы протеста.

Однако, как показала практика, Волков совершенно не зря говорил о том, что у соратников Навального есть вполне четкий план, согласно которому они и планируют действовать в ближайшее время. Не исключено, что акция с фонариками* – часть этого плана. Тем более что эффект от нее оказался более чем показательным. Чего стоят угрозы властей уголовным преследованием в адрес тех, кому вздумается заниматься на местах организацией и координацией подобных акций. В МВД, к примеру, заявили, что акция придумана «под влиянием Запада». Но ключевую роль здесь, похоже, выполнили федеральные телеканалы, которые открыто рассказали о новой акции, демонстрируя многомиллионной аудитории посты Волкова в соцсети, сделав ее центральной темой дня. Фактически, власти в очередной раз и, возможно, сами того не понимая, пошли на поводу у оппозиционеров.

К примеру, как рассказал политолог Александр Кынев в интервью «Дождю», власти фактически попались в ловушку и, пытаясь препятствовать проведению акции, сами выполнили задачу Волкова.

Александр Кынев // стоп-кадр: YouTube

«На самом деле, благодаря нелепым запретам и глупой реакции властей на инициативу с фонариками, Леонид Волков и его команда уже победили. Акцию уже можно не проводить, от нее можно отказаться – PR-эффект достигнут больше, чем они могли предполагать.

Главная цель события имела три элемента: первый – информационная составляющая, чтобы о ней написали (а о ней написали так, что больше уже и не надо), второй – некий элемент самоорганизации и он важен для самих участников в контексте чувства единения, чтобы люди понимали, что процесс идет и они не одни, третий – послание обществу, показывающее, что организация продолжает свою работу.

На мой взгляд, реакция властей первую задачу, которую ставил Волков изначально, выполнила с огромным запасом – власти попались в эту ловушку как какие-то наивные дети. Видимо, в Кремле настолько сошли с ума, что уже не отдают отчет своим действиям и не оценивают публичные последствия от них. Паника в структурах власти наблюдается абсолютно везде, система пронизана страхом», – отметил Александр Кынев.

* Sobesednik.ru не призывает к участию в несогласованных акциях