"Не могу понять": музыкант Вася Обломов задал резкие вопросы соратникам Навального

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков не так давно сделал весьма неожиданное заявление. Он объявил о приостановке протестных акций, которые в последние две недели проходили во многих городах страны в поддержку оппозиционера, задержанного, арестованного и отправленного в колонию сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации после громкой истории с отравлением.

По словам Волкова, фактически продолжать протест соратники Навального не могут по нескольким причинам. Во-первых, после акций, которые прошли 23 и 31 января, было задержано огромное количество координаторов и активистов на местах, поэтому теперь заниматься организацией митингов практически некому. Кроме того, по мнению политика, продолжать выходить на улицы оппозиционеры не хотят еще и потому, что боятся разочарования в данной форме протеста. Наконец, добавил он, сторонники Алексея Навального продолжат делать все для его освобождения, однако теперь переведут свою борьбу в международную дипломатическую плоскость.

Разумеется, заявления о приостановке акций в обществе и экспертной среде восприняли неоднозначно. Кто-то принял доводы Леонида Волкова, кто-то возмутился решение свернуть процесс и отступить. К числу последних, как оказалось, относится и известный российский музыкант Вася Обломов, по мнению которого останавливать акции после такого количества задержанных и пострадавших – значит, нивелировать их вклад в поддержку осужденного оппозиционера. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Возможно, у них есть определенный план. Но я не могу понять этого поступка. Если ты заявляешь, что все очень плохо и не нужно выходить на улицы, ты тем самым лишаешь смысла все то, что произошло ранее. А зачем тогда многие люди попали в тюрьму, зачем получили по голове, зачем тогда перекрывали Москву, зачем людей били в аэропорту по прилету Навального, зачем все это было?» – возмутился Обломов.