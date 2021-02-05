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"Не могу понять": музыкант Вася Обломов задал резкие вопросы соратникам Навального

Общество
17:22, 05 февраля 2021

"Не могу понять": музыкант Вася Обломов задал резкие вопросы соратникам Навального
Global Look Press
Global Look Press

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков не так давно сделал весьма неожиданное заявление. Он объявил о приостановке протестных акций, которые в последние две недели проходили во многих городах страны в поддержку оппозиционера, задержанного, арестованного и отправленного в колонию сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации после громкой истории с отравлением.

По словам Волкова, фактически продолжать протест соратники Навального не могут по нескольким причинам. Во-первых, после акций, которые прошли 23 и 31 января, было задержано огромное количество координаторов и активистов на местах, поэтому теперь заниматься организацией митингов практически некому. Кроме того, по мнению политика, продолжать выходить на улицы оппозиционеры не хотят еще и потому, что боятся разочарования в данной форме протеста. Наконец, добавил он, сторонники Алексея Навального продолжат делать все для его освобождения, однако теперь переведут свою борьбу в международную дипломатическую плоскость.

 Разумеется, заявления о приостановке акций в обществе и экспертной среде восприняли неоднозначно. Кто-то принял доводы Леонида Волкова, кто-то возмутился решение свернуть процесс и отступить. К числу последних, как оказалось, относится и известный российский музыкант Вася Обломов, по мнению которого останавливать акции после такого количества задержанных и пострадавших – значит, нивелировать их вклад в поддержку осужденного оппозиционера. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Возможно, у них есть определенный план. Но я не могу понять этого поступка. Если ты заявляешь, что все очень плохо и не нужно выходить на улицы, ты тем самым лишаешь смысла все то, что произошло ранее. А зачем тогда многие люди попали в тюрьму, зачем получили по голове, зачем тогда перекрывали Москву, зачем людей били в аэропорту по прилету Навального, зачем все это было?» – возмутился Обломов.

Теги: #Навальный #Эхо Москвы #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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