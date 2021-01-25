"Запотело моё забрало": Вася Обломов написал песню о пнувшем женщину полицейском

Певец Вася Обломов опубликовал видео, на котором исполняет песню от лица сотрудника МВД, который во время акции протеста в поддержку политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге с разбегу пнул 54-летнюю женщину Маргариту Юдину, после чего её положили в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

В песне Обломов извиняется, говорит, что «в живот попал, а не в хлебало»:

«Для меня ситуация шоковая,

Как и все, я нормально служил,

Но под камеру вдруг ненароком я

Сапогом тебя приложил».

Певец от лица полицейского также отмечает, что на видео попал лишь «он», а из-за извинений, которые ему пришлось приносить, «его друзья» из органов смеются. Также обидчик жалуется, что в интернете про него пишут, какой он «мудак», но правоохранительные органы «работают, чтоб они сели — и для каждого был автозак».

«Лохонулся я без оговорок.

Потерплю, это мне по плечу.

Я на пенсию выйду в 40,

Ну и премию получу».

Также исполнитель высмеивает фразу президента в адрес Навального о том, что если бы его хотели отравить, довели бы до конца, отмечая от имени полицейского: «Я клянусь тебе, тетка протестная — я убил бы, если б хотел», — но он не хотел, а «просто вспотел».

Напомним, что после этого полицейский пришел в палату с цветами и извинился перед пострадавшей, а она его простила. В извинениях он оправдывался, что у него «запотело забрало» и он ничего не видел, хотя в момент удара его забрало было поднято. В интервью 47.News она поясняет, что «за него целый день просили», «уговаривали простить». Ради её посещения полковником полиции женщину перевели из реанимации в обычную палату. Она также добавила, что нужно было простить его, когда отпустят всех политзеков, включая Навального: «Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт».

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, несмотря на извинения, потребовал возбудить против превысившего полномочия полицейского уголовное дело, как того, по его мнению, требует закон.