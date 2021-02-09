Леонид Волков анонсировал флешмоб за Навального

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил новую акцию в поддержку политика*. Ранее он говорил, что их не будет как минимум до весны. При этом он утверждает, что они придумали способ не нарываться на силовиков.

«Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», — пояснил он в эфире «МБХ Медиа».

Позднее глава штабов Навального разъяснил, что в этот раз речь идет даже не о митинге, а о пятнадцатиминутном флешмобе во дворах домов с фонариками.

Волков также заявляет, что его предыдущие слова о приостановке протеста вовсе не означали, что митинги прекратятся, а лишь изменят свой формат, но он сказал не совсем то, что имел в виду и его неправильно поняли. «Я в итоге очень неудачно сказал о паузе до весны-лета, все это так восприняли, как будто протесты отменяются».

Отметим, что после заявления о прекращении акций многие сторонники Навального восприняли эту новость негативно. Ранее всероссийские акции прошли 23 и 31 января. В некоторых городах люди вышли на улицу после приговора Навальному 2 февраля. В ходе митингов было возбуждено несколько десятков уголовных дел, задержаны более десятка тысяч человек, только в Москве арестовали почти тысячу из них, а ещё большее число оштрафовали.

*Акция несогласованна с властями. Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в ней.