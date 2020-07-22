"Безголосая пустышка!": Соседов размазал дочь Маликова

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» не представлялся без Сергея Соседова. Музыкальный критик ездил на музыкальный форум в Беларусь каждое лето на протяжении многих лет. И лишь в этом году до Витебска не добрался. Говорит, что по личным соображениям.

– Я наблюдал за фестивалем по телевизору, – рассказывает Сергей. – Лучше и эффектнее всех выглядела Спиридович. Как всегда, чрезмерно петушист Киркоров. Немного почудил Дима Губерниев.

Впрочем, были и исполнители, откровенно разочаровавшие Соседова. Например, Инна Маликова в составе «Новых Самоцветов», которая выступила на церемонии открытия «Славянского базара в Витебске». Соседов катком прошелся по певице.

– Меня возмутило, что безголосой пустышке, каковой, на мой взгляд, является Инна Маликова, папаша (композитор Юрий Маликов, основатель и руководитель легендарного ВИА «Самоцветы». – Прим. Sobesednik.ru) выбил звание «Заслуженная артистка России» (Маликова получила это звание, согласно указу президента, в 2018 году. – Прим. Sobesednik.ru), – кипятится Соседов.

– Просто неприлично носить такое высокое звание, ничего собой не представляя и являясь, я считаю, полной бездарью, – беспощаден по отношению к Инне Маликовой, сестре Дмитрия Маликова, Соседов. – Не могу проходить мимо такой откровенной несправедливости!

К слову, «Славянский базар в Витебске» оказался единственным фестивалем, который прошел нынешним летом. Из-за пандемии коронавируса отменили «Новую волну», «Жару», «Белые ночи» и другие музыкальные форумы.

Что касается Соседова, то он планирует посетить фестиваль в следующем году. Если, конечно, к тому времени закончится пандемия. В Витебске Сергея по-прежнему любят и ждут.

– Я получил десятки сообщений от разных людей, – вздыхает Сергей. – Они ждали моего приезда, передавали мне приветы. Мне очень ценно такое внимание!