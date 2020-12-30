Оксана Пушкина и Екатерина Шульман вступились за центр "Насилию.нет"

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в своем телеграм-канале раскритиковала решение Минюста о внесении центра «Насилию.нет» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Пушкина заявила, что любой организации, которая не вписывается в государственную конъюнктуру, приходится искать финансирование извне.

При этом в стране продолжают без соответствующего статуса работать ультраконсервативные организации, финансируемые зарубежными донорами. Среди них депутат перечисляет CitizenGo, Институт Рокфорда, Всемирный конгресс семей, а также созданный «силами американского медиа-менеджмента» телеканал «Царьград».

Директор центра Анна Ривина ранее поясняла, что основная часть финансирования организации складывается из частных пожертвований.

Политолог Екатерина Шульман в интервью «Правмиру» отметила, что особая нелюбовь у государства разыгралась именно к ВИЧ-сервисным НКО и женским организациям. «То есть это не точечная, а веерная акция, которая касается не только одной организации, а и других с подобным направлением деятельности», — отмечает Шульман.

Политолог объясняет, что НКО очень сложно работать с таким «клеймом»: «Организации, с которыми это случается, предпринимают различные усилия, чтобы выйти из реестра иноагентов. Одна только форма отчетности способна убить почти любую организацию: необходимо направлять очень большие ресурсы на то, чтобы соблюдать ее и не попасть под штрафы».

При этом Екатерина Шульман отмечает, что с 2013 года, когда закон начал активно действовать, не так много организаций самоликвидировались. Они продолжают работать даже в таких осложненных условиях. «Но это совершенно не оправдывает такого рода законодательство, которое прямо и непосредственно мешает гражданам делать свою страну лучше», — заключает эксперт.

Меж тем журналу Forbes стало известно, что Анна Ривина станет специальным советником по гендерно-чувствительным вопросам в коллегии адвокатов Pen & Paper.

В проекте глава центра «Насилию.нет» будет помогать в составлении кодексов и уставов для корпораций, госструктур и университетов по вопросам половой неприкосновенности, защиты репутации и составлении планов обеспечения безопасности для жертв домашнего и семейно-бытового насилия.