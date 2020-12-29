Центр "Насилию.нет" признали иноагентом из-за интервью Анны Ривиной в Forbes

Руководитель центра «Насилию.нет» Анна Ривина написала на личной странице в Facebook, что их организацию все-таки признали иностранным агентом.

Напомним, что в середине декабря Минюст начал внеплановую проверку центра по заявлению анонима.

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду лгбт», — написала Ривина в сообщении. Также она сослалась на одну из цитат, которая легла в доказательный материал о признании НКО иностранным агентом.

Речь идет об интервью журналу Forbes, в которо Анна Ривина сказала: «Ситуация действительно очень забавная в печальном смысле этого слова. Если бы в нашей стране уже решалась проблема домашнего насилия, то в таком центре, как наш, не было бы необходимости».

Руководительница центра по профилактике семейно-бытового насилия и защите жертв домашнего абьюза отметила, что готовилась написать большой текст об этом решении, но признала, что не осталось на это сил.

«Я отползу в кусты и в тишину до начала января, тк батарейки совсем сели. Но очень разозлили, поэтому в 2021 году мы будем делать больше, громче, прозрачнее и наглее, пошли они подальше», — завершила она обращение.